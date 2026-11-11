Utah: Epidemia Influenza Aviaia Visoni e Negligenza Sanitaria

ProPublica rivela la gestione negligente dell'epidemia di influenza aviaria negli allevamenti di visoni dello Utah, con rischi pandemici ignorati dalle autorità locali.

Un rapporto dettagliato pubblicato dall'organizzazione giornalistica senza scopo di lucro ProPublica ha portato alla luce una grave emergenza sanitaria in corso nello stato americano dello Utah. Dall'inizio del mese di agosto, un allevamento commerciale di visoni è interessato da un focolaio attivo di influenza aviaria, una condizione virale che rappresenta un potenziale catalizzatore per una futura crisi globale.

Negligenza Istituzionale e Mancanza di Controlli

Le istituzioni statali hanno adottato un approccio passivo di fronte a questa minaccia biologica, astenendosi dall'implementare misure di contenimento immediate come l'abbattimento degli animali infetti o la chiusura della struttura. I dipartimenti sanitari non hanno effettuato screening sui dipendenti dell'azienda per identificare sintomi correlati al virus, né hanno avviato indagini epidemiologiche per tracciare i contatti dei lavoratori esposti quotidianamente agli animali.

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Questa mancanza di intervento preventivo è stata giustificata dalle lamentele mosse dal dipartimento statale per l'agricoltura, il quale sosteneva che i test diagnostici avrebbero creato disagi operativi per il personale. La responsabile dei servizi veterinari dello Utah, Amanda Price, ha definito la situazione devastante, ma ha chiarito che tale giudizio riguardava esclusivamente le perdite economiche subite dagli allevatori e non la salute pubblica.

Rischi Zoonotici e Potenziale Pandemico

I visoni costituiscono un ambiente ideale per la generazione di nuovi ceppi virali letali poiché vengono nutriti con scarti di pollame e bestiame, ospiti naturali di varianti influenzali. Questi mammiferi possono contrarre simultaneamente virus aviari e umani, facilitando lo scambio di materiale genetico che trasforma patologie avicole in malattie trasmissibili all'uomo con alta pericolosità.

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La variante H5n1 dell'influenza aviaria presenta un tasso di mortalità umano storico pari al quarantotto per cento tra i casi confermati dal 1997 ad oggi. Sebbene la trasmissione diretta tra esseri umani rimanga attualmente bassa, la presenza di un serbatoio di miscelazione virale in un allevamento di visoni aumenta esponenzialmente il rischio di sviluppo di una variante altamente contagiosa e mortale.

Conflitto di Interessi e Scelte Politiche

Le autorità statali hanno rifiutato di dichiarare uno stato di emergenza sanitaria, motivando questa decisione con la paura di allarmare le organizzazioni animaliste. Tale scelta prioritizza gli interessi specifici dell'industria delle pellicce sulla prevenzione di una catastrofe sanitaria globale, ignorando il principio di precauzione necessario per proteggere otto miliardi di persone.

L'assenza di azioni decisive lascia aperta la possibilità che si sviluppi una variante virale capace di innescare una pandemia di proporzioni superiori a quella del covid-19. La storia recente dimostra che quando i lobbisti aziendali influenzano le decisioni sanitarie pubbliche, i risultati possono essere disastrosi e irreversibili per la società umana.