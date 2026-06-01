Utili bancari 2018-2025: 209,6 miliardi con tax rate medio al 20,5%. Unimpresa chiede più equità fiscale per le PMI

Il Centro studi di Unimpresa ha analizzato i bilanci delle banche italiane dal 2018 al 2025, evidenziando un accumulo di utili netti per 209,6 miliardi di euro e un versamento di imposte per 43 miliardi. L'utile 2025 sale a 47,5 miliardi. L'associazione giudica equilibrata la politica fiscale del governo ma sollecita maggiore equità a favore delle piccole e medie imprese, la cui tassazione è più alta.

Nel periodo compreso tra il 2018 e il 2025, il sistema bancario italiano ha registrato performance finanziarie di rilievo, accumulando utili netti per 209,6 miliardi di euro e versando imposte per 43 miliardi, con un tax rate medio del 20,5%.

I dati, elaborati dal Centro studi di Unimpresa, evidenziano una crescita costante dei principali aggregati economici. I ricavi complessivi del quinquennio 2021-2025 hanno raggiunto i 493,8 miliardi, supportati da un margine di interest aggregato di 270,4 miliardi. I costi operativi totali nello stesso periodo ammontano a 284,7 miliardi. Per l'anno 2025, l'utile netto si è attestato a 47,5 miliardi, in leggero aumento rispetto ai 46,5 miliardi del 2024 e ai 40,6 miliardi del 2023.

Le imposte pagate nel 2025 sono state 9,1 miliardi, con un tax rate del 19,2%, in calo rispetto agli anni precedenti. I ricavi totali del 2025 hanno raggiunto 110,2 miliardi, mentre il margine di interesse è sceso a 59,9 miliardi dopo i picchi del biennio 2023-2024. I costi operativi del 2025 sono stati di 57,8 miliardi, in lieve riduzione rispetto ai 58,6 miliardi del 2024. La serie storica rivela un andamento altalenante ma in miglioramento.

Nel 2018 i ricavi erano 82,3 miliardi e l'utile netto 15,1 miliardi. Nel 2019 l'utile è cresciuto a 15,8 miliardi. Il 2020 ha segnato il minimo con soli 2,2 miliardi di utile, probabilmente a causa dell'impatto della pandemia. A partire dal 2021 si è assistito a una ripresa progressiva, con utili di 25,5 miliardi nel 2022.

L'ascesa è continuata nel triennio successivo, portando i risultati del 2025 a quasi triplicare rispetto al 2020. Questo trend riflette sia l'aumento dei margini di interesse in un contesto di tassi più alti, sia una migliore gestione dei costi operativi, come confermato dalla leggera riduzione degli stessi negli ultimi anni. Il vicepresidente di Unimpresa, Giuseppe Spadafora, ha commentato i dati, giudicando "equilibrato e responsabile" l'approccio del governo Meloni nei confronti del settore bancario.

Egli sottolinea che, di fronte agli utili molto elevati, soprattutto negli anni caratterizzati dall'aumento dei tassi d'interesse, l'esecutivo è intervenuto con misure mirate che hanno rafforzato il contributo delle banche ai conti pubblici, senza compromettere la solidità patrimoniale degli istituti e la loro capacità di finanziare l'economia reale. Tuttavia, Spadafora evidenzia una disparità fiscale: il tax rate bancario medio del 20,5% risulta significativamente inferiore a quello sostenuto dalla maggior parte delle imprese italiane, in particolare dalle piccole e medie imprese, che sopportano un carico tributario molto più elevato.

Egli conclude ribadendo la necessità di una maggiore equità fiscale complessiva, auspicando che una quota dei profitti straordinari del settore bancario possa contribuire in misura più incisiva alle priorità del Paese e al sostegno dell'economia reale, senza tuttavia penalizzare la stabilità del sistema





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