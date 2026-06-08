Utsunomiya chiude tutte le scuole per il primo avvistamento di orso urbano

Utsunomiya ha sospeso le attività di 94 scuole primarie e medie dopo l'avvistamento di un orso nero asiatico in un quartiere residenziale, un fenomeno che riflette la crescente presenza di orsi nelle aree urbane giapponesi e le misure di emergenza adottate dalle autorità.

La città di Utsunomiya , situata a circa cento chilometri a nord di Tokyo e abitata da mezzo milione di persone, ha dovuto prendere una decisione senza precedenti a causa di un evento sorprendente.

Nella serata di sabato, i residenti di un quartiere residenziale vicino a un parco hanno segnalato la prima comparsa di un orso nero asiatico nella zona urbana. L'animale, avvistato per la prima volta in prossimità di abitazioni private, ha suscitato immediatamente timori e ha spinto le autorità locali a intervenire con rapidità.

Dopo aver monitorato il movimento dell'orso, le forze dell'ordine hanno constatato che, nella mattina di lunedì, l'animale era stato individuato a meno di mezzo chilometro da una scuola media della città. Di fronte al rischio potenziale per gli alunni e il personale scolastico, il comune ha deciso di sospendere l'attività di tutte le 94 scuole elementari e medie gestite sul territorio, per garantire la sicurezza della popolazione finché l'animale non fosse stato rintracciato e allontanato in modo sicuro





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