Vacanza al mare in Alassio, Riviera di Ponente

Scegliere di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente, consente di navigare sul sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it, rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari. La Riviera di Ponente di Alassio offre una vacanza al mare rilassante e divertente, con spiagge di sabbia fine e dorata, acque pulite e poco profonde. La città di Alassio vanta una storia legata alla comunità inglese e offre spazi verdi curati con passione, come il grande giardino con una splendida vista sul Golfo di Alassio. Inoltre, offre alberghi, pensioni e Bed & Breakfast, ristoranti e locali per gustare piatti tipici liguri e prodotti locali.

Hai scelto di non dare il consenso alla profilazione pubblicitaria e del contenuto e di aderire all'offerta economica equivalente. Naviga il sito di Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it rifiutando tutti i cookie di profilazione ad eccezione di quelli tecnici necessari.noi e terze parti facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica).

Per installare i cookie che garantiscono le funzionalità tecniche, non è necessario il tuo consenso. Con il tuo consenso, noi e alcune terze parti nonché intermediari del mercato pubblicitario di volta in volta coinvolti -, potremo mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Puoi liberamente conferire, rifiutare o revocare il consenso a tutti o alcuni dei trattamenti facendo click sul pulsante 'Preferenze' sempre raggiungibile anche attraverso la nostra cookie policy.

In caso di rifiuto integrale o delle singole finalità necessarie all'erogazione di pubblicità e di contenuti personalizzati, potrai scegliere di aderire a un piano di abbonamento. Puoi acconsentire direttamente all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click su 'Accetta e continua' o rifiutarne l'uso e abbonarti facendo click su 'Rifiuta e abbonati'.

Alassio è una delle perle della Riviera di Ponente; un tempo piccolo, antico, borgo di pescatori con orti e agrumeti che arrivano fino al mare, fu ‘scoperta’ dagli inglesi a fine ottocento lassio vanta una storia legata alla comunità inglese che, ha scelto queste coste per il suo clima mite. Passeggiando per la città, si possono ancora ammirare ville e giardini che ricordano quel periodo, come i.

Questi spazi verdi, curati con passione, sono un esempio di come la cultura britannica abbia lasciato un impronta elegante, offrendo un’oasa di pace e bellezza per una pausa culturale dalla vita balneare. La costa di Alassio è famosa per la sua lunga distesa di sabbia fine e dorata , bagnata da acque pulite e poco profonde, ideali per chi cerca una vacanza al mare rilassante e divertente.

Ma anche qui, esistono sfumature e zone che offrono esperienze leggermente diverse, adatte ad ogni esigenza estiva.il Budello e il centro storico : qui fra antichi palazzi nobiliari, ‘importanti’ vetrine e profumi della cucina ligure, bisogna assolutamente fare ‘due passi’, per scoprire l’anima della città. Naturalmente non mancano alberghi, pensioni e Bed & Breakfast.un salto nel passato ‘dorato’, colto, elegante ma attento alla natura .

Ci si trova in un grande giardino con splendida vista sul Golfo di Alassio, uno dei più belli e meglio curati d’Italia e forse del mondo. Oggi ci troviamo davanti 22 mila metri quadrati di parco con pini marittimi, mirti, carrubi, ulivi, mandorli, cipressi del Libano, lecci ed una sorprendente collezione di agrumi sapientemente messi a dimora vicino a jacarande, araucarie, tra cui la Wollenia Nobilis, strelizie giganti, diksonie, palme, cactacee provenienti da ogni latitudine..

Belle ampie, ben curate, con vista eccezionale le suites dove non mancano pezzi di antiquariato e bei dipinti. (Via A. Gramsci 2 Tel.0182.648778), storico edificio di fine ottocento, proprio di fronte alla spiaggia e con un bel bar vista mare. Ma, forse, l’aspetto più interessante ed originale dell’Hotel è la Thalassio Medical SPA; dove viene utilizzata l’acqua di mare per favorire il rilassamento e il benessere fisico mentale.

(Via Milano 14, Tel.0182.640277); fronte mare e veramente ‘pieds dans l’eau’ ha belle camere con vista mare ed un ottimo ristorante. A cinque minuti a piedi dal centro, ha anche un piacevolissimo centro benessere.

Ma chi ha voglia di godersi Alassio, soggiornando nel cuore e senza spendere una fortuna non può che andare all’(Viale D. Hanbury 68 Tel.328.6490135), qui spendendo, a partire da 80€ in media stagione, si ha una bella grande camera e l’accesso ad uno spazio dove fare la prima colazione o bere qualcosa. Per chi volesse, c’è anche a disposizione un, attiguo, grande e ben arredato appartamento..

Si cena in una bella sala, tutta vetrate e di sapore ’britannico’, o, nella bella stagione, sotto una pergola con vista sul mare, ‘accarezzati’ dai profumi e colori dei glicini, amati dagli antichi proprietari. Ha sapori e profumi di mare e vegetale, con molti prodotti che arrivano direttamente dall’orto di casa. Fra i piatti il gambero viola, carpaccio, con emulsione salina e variazione di zucchine. La panzanella con pomodori dell’orto e gazpacho verde; il. Curato e gentile il servizio. Dai 100€ in su bevande escluse





IOdonna / 🏆 9. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vacanza Al Mare Riviera Di Ponente Alassio Spazi Verdi Curati Grandi Giardini Vista Sul Golfo Di Alassio Spazi Verdi Curati Con Passione Spazi Verdi Ben Curati Spazi Verdi Con Vista Eccezionale Spazi Verdi Con Pini Marittimi Spazi Verdi Con Mirti Spazi Verdi Con Carrubi Spazi Verdi Con Ulivi Spazi Verdi Con Mandorli Spazi Verdi Con Cipressi Del Libano Spazi Verdi Con Lecci Spazi Verdi Con Agrumi Spazi Verdi Con Jacarande Spazi Verdi Con Araucarie Spazi Verdi Con Tra Cui La Wollenia Nobilis Spazi Verdi Con Strelizie Giganti Spazi Verdi Con Diksonie Spazi Verdi Con Palme Spazi Verdi Con Cactacee Provenienti Da Ogni L Spazi Verdi Con Agrumi Sapientemente Messi A D Spazi Verdi Con Jacarande Spazi Verdi Con Araucarie Spazi Verdi Con Tra Cui La Wollenia Nobilis Spazi Verdi Con Strelizie Giganti Spazi Verdi Con Diksonie Spazi Verdi Con Palme Spazi Verdi Con Cactacee Provenienti Da Ogni L Spazi Verdi Con Agrumi Sapientemente Messi A D Spazi Verdi Con Jacarande Spazi Verdi Con Araucarie Spazi Verdi Con Tra Cui La Wollenia Nobilis Spazi Verdi Con Strelizie Giganti Spazi Verdi Con Diksonie Spazi Verdi Con Palme Spazi Verdi Con Cactacee Provenienti Da Ogni L Spazi Verdi Con Agrumi Sapientemente Messi A D Spazi Verdi Con Jacarande Spazi Verdi Con Araucarie Spazi Verdi Con Tra Cui La Wollenia Nobilis Spazi Verdi Con Strelizie Giganti Spazi Verdi Con Diksonie Spazi Verdi Con Palme Spazi Verdi Con Cactacee Provenienti Da Ogni L Spazi Verdi Con Agrumi Sapientemente Messi A D Spazi Verdi Con Jacarande Spazi Verdi Con Araucarie Spazi Verdi Con Tra Cui La Wollenia Nobilis Spazi Verdi Con Strelizie Giganti Spazi Verdi Con Diksonie Spazi Verdi Con Palme Spazi Verdi Con Cactacee Provenienti Da Ogni L Spazi Verdi Con Agrumi Sapientemente Messi A D Spazi Verdi Con Jacarande Spazi Verdi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Federica Pellegrini, la dolce vacanza in Marocco con la famigliaFederica Pellegrini condivide su Instagram gli scatti della vacanza in Marocco con Matteo Giunta e la figlia Matilde

Read more »

Gli italiani in vacanza a giugno1

Read more »

Samira Lui e Luigi Punzo, vacanza d'amore a Capri: 'Love the energy'Samira Lui sta trascorrendo qualche giorno al mare insieme al compagno Luigi Punzo: ecco gli scatti che ha condiviso la protagonista de 'La ruota della fortuna'

Read more »

I Middleton in vacanza a Mustique: lusso, privacy e tradizione familiareLa famiglia Middleton trascorre le vacanze estive a Mustique, isola privata dei Caraibi, alloggiando in una villa esclusiva con servizi personalizzati e godendo di un alto livello di riservatezza

Read more »