Vacanze e benessere digitale: esercizi per spegnere la mente e rilassarsi

Il testo fornisce informazioni sulle vacanze e sulle tecnologie utilizzate per la profilazione pubblicitaria e del contenuto. Inoltre, offre tre esercizi per spegnere la mente e rilassarsi.

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Le città d'arte tornano tra le opzioni più economiche dell'estate. La vacanza al mare, tuttavia, continua a essere la preferita degli italiani, qui però il costo può cambiare sensibilmente a seconda della località. Ad esempio, è la località balneare meno costosa dell'indagine, con una spesa complessiva di 682 euro per una settimana.

Anche dove il budget supera facilmente i mille euro, è soprattutto il costo dell'alloggio a incidere sulla spesa finale, soprattutto nella prima settimana di agosto, tradizionalmente la più cara dell'estate. Una settimana per le vacanze estive in Italia costa in media 1.050 euro, ma le differenze tra le destinazioni cambiano completamente il budget. Le città d'arte, inoltre, hanno anche un altro vantaggio: spesso offrono vacanze e benessere digitale.

Tre esercizi per spegnere la mente e rilassarsi sono stati elencati: concentrarsi su un punto, respirare lentamente e immaginare un luogo tranquillo. Anche la meditazione può aiutare a ridurre lo stress e a migliorare la concentrazione. Le destinazioni più costose sono le ville e le case vacanze, come Villasimius e Stintino in Sardegna, che superano rispettivamente i 1.650 e i 1.500 euro per una settimana in due. Anche Taormina si attesta intorno ai 1.250 euro.

A rendere queste destinazioni così costose non è soltanto il prezzo degli hotel o dei bed and breakfast, ma il costo dei voli aerei, specialmente ad agosto, pesa in maniera significativa sul conto finale. A questo si aggiungono spese che spesso vengono sottovalutate durante la pianificazione: il bagaglio extra, i trasferimenti dall'aeroporto, il parcheggio, il noleggio di un'automobile o gli spostamenti con i mezzi locali





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