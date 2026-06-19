Vacanze e iperconnessione: una guida per ritrovare il silenzio mentale

Sempre più persone tornano dalle vacanze più stanche di prima a causa dell'iperconnessione. Il coach Davide Romagnoli propone tre semplici esercizi per liberare la mente dal rumore mentale e riscoprire il vero relax.

Le vacanze non ci rilassano più come una volta. Negli ultimi anni, un numero crescente di persone torna da un viaggio più stanco di prima.

La causa è l'iperconnessione: notifiche sempre attive, la disponibilità a essere reperibili in ogni momento e il rumore mentale che ne deriva trasformano momenti che dovrebbero far rilassare, riposare e liberare la mente in una fonte di stress. A confermarlo sono i dati di diversi studi internazionali sul rapporto tra lavoro, tecnologia e benessere mentale. La cosiddetta always on culture, la cultura della costante reperibilità, rende difficile disconnettersi davvero quando non si è sul posto di lavoro.

È come se il cervello fosse sempre in modalità sopravvivenza, producendo continuamente cortisolo e adrenalina, ormoni dello stress. Questo stato di tensione cronica ha conseguenze negative sulla salute fisica e mentale. Davide Romagnoli, formatore, anchor man e coach, ha elaborato una guida pratica al silenzio mentale, basata su tre esercizi semplici e concreti per liberare mente e corpo dagli effetti dell'iperconnessione.

L'approccio unisce epigenetica, neuroscienze e pratiche del benessere, partendo dal principio che ognuno di noi può intervenire sui propri pensieri, emozioni e abitudini quotidiane per migliorare il proprio stato di benessere. Creare spazi di quiete e rallentamento favorisce il recupero del sistema nervoso, migliora lucidità, concentrazione e qualità del sonno. Il primo consiglio è dedicare ogni giorno, nella settimana che precede la partenza, almeno dieci minuti al silenzio totale, senza telefono o stimoli esterni.

Questo permette di far scorrere liberamente il flusso dei pensieri, abituando la mente al silenzio. Inoltre, Romagnoli suggerisce di riportare su carta i propri pensieri, per liberarsi di ogni preoccupazione e fare spazio a nuove energie. Il secondo esercizio consiste in una ventina di minuti di silenzio al mattino, meglio ancora se in un luogo tranquillo, senza musica, telefoni o contenuti da consumare. Questo aiuta a iniziare la giornata con calma e presenza mentale.

Ma il momento più difficile arriva dopo le vacanze, quando si torna al lavoro e alla routine quotidiana. Le mille notifiche, chiamate e impegni rischiano di vanificare tutto il benessere ritrovato durante le ferie. Per questo, il terzo consiglio è ritagliarsi dei piccoli momenti di presenza e silenzio nella propria giornata. Basta anche solo tre minuti di respirazione lenta al mattino per riconnettersi con se stessi e mantenere la calma interiore.

La sfida vera è imparare a spegnere il rumore mentale che ci accompagna ovunque, per vivere le vacanze come un vero momento di disconnessione e ricaricare le batterie in modo profondo e duraturo





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