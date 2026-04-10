Vaccino anti-HPV: studio conferma l'efficacia nei maschi, riducendo il rischio di tumori

Un nuovo studio pubblicato su JAMA Oncology rivela che la vaccinazione anti-HPV nonavalente riduce significativamente il rischio di tumori correlati al virus nei maschi adolescenti e giovani adulti, evidenziando l'importanza di una vaccinazione 'gender neutral' e la necessità di estendere la prevenzione a entrambi i sessi.

Per anni, la vaccinazione contro l'Hpv è stata principalmente presentata come uno strumento per prevenire il cancro del collo dell'utero. Tuttavia, il virus del papilloma umano non colpisce esclusivamente le donne, e i tumori legati all'Hpv non sono un problema limitato al genere femminile.

Esistono anche tumori dell'ano, del pene e, in particolare, alcuni tumori della testa e del collo, che possono colpire gli uomini e che negli ultimi anni sono diventati sempre più rilevanti per la sanità pubblica. Uno studio pubblicato su JAMA Oncology aggiunge ora un elemento cruciale: nei maschi adolescenti e giovani adulti vaccinati con il vaccino anti-HPV nonavalente, si osserva un rischio inferiore di sviluppare tumori correlati al virus rispetto ai non vaccinati. Lo studio ha esaminato dati provenienti da un'ampia banca dati sanitaria elettronica, confrontando maschi tra i 9 e i 26 anni vaccinati con almeno una dose di vaccino nonavalente contro l'HPV con coetanei non vaccinati. Dopo un accurato bilanciamento statistico tra i gruppi, i ricercatori hanno comparato oltre 510.000 vaccinati con 510.000 non vaccinati. Il risultato principale, come commenta Nicla La Verde, direttore di oncologia dell'Ospedale Sacco di Milano, e tesoriere nazionale Aiom, è inequivocabile: il gruppo vaccinato ha mostrato un rischio significativamente inferiore di sviluppare i tumori considerati nell'analisi, con una riduzione del rischio di circa il 46%.\I ricercatori hanno incluso in un unico esito composito i tumori della testa e del collo, del pene, dell'esofago superiore e dell'area anale. Sebbene il numero di eventi osservati sia stato limitato, il segnale più evidente riguarda i tumori della testa e del collo, che rappresentano l'esito principale analizzato. Dopo l'aggiustamento statistico, sono stati osservati 40 casi tra i vaccinati contro 64 tra i non vaccinati. La rilevanza di questa ricerca risiede nel suo approccio metodologico. Mentre gran parte delle precedenti ricerche sull'efficacia del vaccino anti-Hpv si concentrava sulle donne o su studi indiretti negli uomini, questa analisi include una vasta popolazione e confronta direttamente coorti vaccinate e non vaccinate. Questa ampiezza, con oltre 600.000 vaccinati identificati inizialmente negli Stati Uniti, rende lo studio particolarmente importante nel dibattito sulla vaccinazione 'gender neutral', raccomandata in modo sistematico sia per le ragazze che per i ragazzi. Un messaggio chiaro è che la vaccinazione precoce è efficace, ma lo è anche in fasi successive della vita. L'analisi per sottogruppi mostra che l'associazione positiva rimane significativa sia nei ragazzi tra 9 e 14 anni, sia nei giovani tra 15 e 26 anni. Questo suggerisce che la protezione può avere un impatto anche al di fuori dell'adolescenza iniziale, sebbene la vaccinazione precoce rimanga la strategia preferibile per prevenire l'esposizione al virus. \Il cuore politico e sanitario dello studio risiede nella constatazione che molti paesi continuano a concentrare i programmi vaccinali sulle ragazze, nonostante l'impatto delle malattie correlate all'HPV riguardi entrambi i sessi. Gli autori sottolineano che limitare la vaccinazione alle donne significa perdere un'opportunità di prevenzione, non solo a livello individuale, ma anche collettivo. Estendere la copertura ai maschi può ridurre il carico globale di malattia e rafforzare l'effetto sulla salute pubblica. Un aspetto cruciale riguarda la necessità di migliorare l'informazione e la prevenzione per i maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi, una popolazione spesso a rischio che potrebbe scoprire l'esistenza del vaccino solo in età adulta. È fondamentale informare che la vaccinazione è possibile anche in età più avanzata, specialmente per i gruppi a maggior rischio. Il problema, sottolinea lo studio, è la scarsa cultura sanitaria e consapevolezza su questo fronte. Infine, è importante considerare che i tumori HPV-correlati possono manifestarsi molti anni dopo l'infezione. Gli autori sottolineano che saranno necessari follow-up di lunga durata, forse decennali, per valutare appieno l'impatto della vaccinazione sul cancro negli uomini adulti. Lo studio, quindi, apre un nuovo capitolo nella comprensione della vaccinazione anti-HPV, sottolineando la sua efficacia anche nei maschi e rafforzando l'importanza della prevenzione in entrambi i sessi





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