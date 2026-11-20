Tutto sulla campagna vaccinale 2026/2027: soglia 60 anni per vaccini potenziati, dati Iss e calendario. Proteggersi ora contro l'epidemia in arrivo.

Il Ministero della Salute ha delineato le linee guida per la campagna vaccinale 2026/2027, anticipando l'entrata in vigore di nuove normative volte a contrastare la crescente circolazione dei virus respiratori durante la stagione invernale. L'Istituto superiore di sanità (Iss) conferma che l'epidemia si sta lentamente avviando, rendendo cruciale un'azione tempestiva di immunizzazione per tutelare le categorie più vulnerabili e ridurre la pressione sul sistema sanitario nazionale nei prossimi mesi.

Crescita casi respiratori e picco previsto

Il bollettino RespiVirNet dell'Iss, pubblicato il 13 novembre, registra un netto aumento delle infezioni: nella settimana dal 2 all'8 novembre si sono contati 478.371 casi, contro i 442.752 della settimana precedente, con un'incidenza di 8,51 casi ogni mille assistiti. Questa cifra supera la soglia basale stagionale di 8,01 e riflette i livelli dello stesso periodo dell'anno precedente, indicando che il raffreddore comune e i virus parainfluenzali stanno preparando il terreno per la stagione acuta. Sebbene la maggioranza dei positivi sia ancora dovuta a rinovirus, l'Istituto prevede un'imminente salita dei contagi da influenza, dal virus respiratorio sinciziale e dal Covid.

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Soglia vaccino potenziato abbassata a 60 anni

La circolare del Ministero della Salute del 23 giugno ha apportato una modifica fondamentale abbassando da 65 a 60 anni la soglia di età per la raccomandazione dei vaccini potenziati, ovvero il vaccino adiuvato autorizzato per gli over 50 e quello ad alto dosaggio. Questa decisione risponde alla biologia dell'immunosenescenza, un fenomeno per cui il sistema immunitario degli anziani risponde meno efficacemente ai vaccini standard, giustificando l'uso di formulazioni con additivi o dosaggi superiori per garantire una protezione robusta dalle forme gravi della malattia.

Coperture basse e target 75 percento

Nella precedente stagione 2025/26, la copertura vaccinale tra gli over 65 è scesa al 49,81 percento, un dato insufficiente che si discosta nettamente dal target minimo del 75 percento stabilito dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. Poiché ogni Regione seleziona i prodotti attraverso procedure di gara specifiche, la disponibilità dei vaccini potenziati gratuiti può variare territorialmente, richiedendo ai cittadini di verificare l'offerta locale con il proprio medico di famiglia o nei centri vaccinali prima di prenotare.

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Raccomandazioni per fragili e donne in gravidanza

Oltre alla fascia d'età, il vaccino è gratuito e fortemente raccomandato per i pazienti con patologie croniche come asma grave, Bpco, diabete, obesità con indice di massa corporea sopra 30 e insufficienza renale cronica, nonché per i residenti in case di cura. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) classifica le donne in gravidanza come il gruppo a rischio prioritario, sottolineando che la vaccinazione materna garantisce protezione diretta al neonato durante i primi sei mesi di vita, periodo in cui l'immunizzazione non è ancora praticabile. Anche i bambini tra 6 mesi e 6 anni beneficiano dell'offerta gratuita per contenere la diffusione virale nelle scuole e nelle comunità.

Confronto storico e urgenza dell'immunizzazione

Guardando ai dati dell'inverno precedente, l'incidenza delle infezioni ha raggiunto il picco nella 51esima settimana di dicembre 2025, toccando 17,6 casi per mille assistiti, con il virus H3N2 come protagonista principale della circolazione europea. Considerando che la protezione immunitaria non è immediata e che le giornate si accorciano rapidamente, gli esperti invitano a non attendere i prossimi giorni per vaccinarsi, approfittando dell'attuale finestra temporale disponibile prima dell'impennata epidemica prevista per le prossime settimane.