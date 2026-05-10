Vaccino contro l'Hantavirus: i progressi e gli ostacoli

Il focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius ha rilanciato la corsa al vaccino contro questo virus che al momento non c'è ma potrebbe arrivare presto. Oltre all'interessamento dell'azienda Moderna, già protagonista dell'anti-Covid realizzato a tempo record nel 2020, c'è però chi sul filone del vaccino contro i diversi hantavirus ci sta già lavorando. Jay Hooper, virologo dell'Us Army Medical Research Institute of Infectious Diseases di Frederick (Maryland), ha parlato con 'Nature' spiegando come «i dati di Fase I del vaccino sono promettenti ma ci sono diversi ostacoli per arrivare a produrlo».

Il focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius ora arrivata a Tenerife per far sbarcare i passeggeri ha rilanciato la corsa al vaccino contro questo virus che al momento non c'è ma potrebbe arrivare presto.

Oltre all'interessamento dell'azienda Moderna, già protagonista dell'anti-Covid realizzato a tempo record nel 2020, c'è però chi sul filone del vaccino contro i diversi hantavirus ci sta già lavorando. È Jay Hooper, virologo dell'Us Army Medical Research Institute of Infectious Diseases di Frederick (Maryland), che ha parlato con 'Nature' spiegando come «i dati di Fase I del vaccino sono promettenti ma ci sono diversi ostacoli per arrivare a produrlo». Ma perché oggi è tornato alla ribalta l'Hantavirus?

«Alcuni hanno ipotizzato, e io stesso lo penso, che il cambiamento climatico potrebbe alterare le popolazioni di roditori e aumentare il numero di persone che vivono o entrano in aree in cui questi roditori sono presenti. Ciò potrebbe far aumentare il numero di casi», ha risposto Hooper





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