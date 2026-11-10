Vaccino Fuoco di Sant'Antonio: accesso gratuito in farmacia in Lombardia

Lombardia estende il vaccino anti-Zoster alle farmacie per over 65 e categorie a rischio. Dettagli su gratuità, accesso e calendario delle dosi.

La Regione Lombardia ha intensificato l'accesso ai servizi di prevenzione sanitaria includendo le farmacie di territorio nella rete per la somministrazione del vaccino contro l' Herpes Zoster, comunemente noto come Fuoco di Sant'Antonio. Questa decisione strategica mira a semplificare l'accesso alla vaccinazione per la cittadinanza, affiancando al tradizionale circuito dei centri vaccinali e dei medici di medicina generale anche le officine farmaceutiche locali. L'iniziativa garantisce la gratuità dell'intervento per i cittadini che compiono sessantacinque anni di età, indipendentemente dalla presenza di patologie pregresse o specifici fattori di rischio. Tale misura si inserisce in un più ampio piano di tutela della salute pubblica volto a ridurre l'incidenza delle complicanze derivanti dalla riattivazione virale.

Meccanismo di Accesso e Gratuità

Il vaccino è completamente gratuito per la fascia di popolazione che raggiunge i sessantacinque anni, un traguardo anagrafico che coincide con un significativo calo dell'efficienza del sistema immunitario. Anche alcune persone più giovani possono usufruire della copertura totale del costo in presenza di specifiche condizioni cliniche che le collocano in categorie a rischio. Per queste ultime, è tuttavia necessario verificare attentamente il percorso previsto dai servizi vaccinali territoriali e rivolgersi direttamente a una farmacia aderente per accedere alle prenotazioni gestite dal Servizio sanitario regionale. Prima della somministrazione, il farmacista effettua una valutazione preliminare verificando i requisiti di accesso e raccogliendo le informazioni sanitarie necessarie, assicurando che il paziente non presenti controindicazioni acute.

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Categorie a Rischio e Condizioni Cliniche

Secondo le indicazioni ufficiali della Regione Lombardia, la gratuità della vaccinazione si estende a soggetti con patologie specifiche come diabete complicato, broncopneumopatia cronica ostruttiva, asma severo, cardiopatie, immunodepressione e terapie immunosoppressive. Chi rientra in queste categorie di rischio prima dei sessantacinque anni deve rivolgersi al proprio medico di famiglia, allo specialista o al centro vaccinale della propria ASST per verificare l'idoneità e le modalità di accesso. I pazienti che assumono farmaci immunosoppressori o hanno avuto precedenti reazioni allergiche importanti devono segnalarlo al personale sanitario per valutare la necessità di un percorso vaccinale dedicato. La registrazione di queste informazioni è fondamentale per garantire la sicurezza della procedura e prevenire eventi avversi.

Efficacia Protettiva e Cronoprogramma

Il vaccino stimola una risposta immunitaria specifica contro il virus Varicella-Zoster, il cui primo contatto avviene solitamente durante l'infanzia e successivamente rimane latente nei gangli nervosi. La riattivazione del virus può verificarsi anche a distanza di molti anni, con un rischio che aumenta progressivamente dopo i cinquant'anni a causa del declino naturale delle difese immunitarie. Il ciclo vaccinale prevede generalmente due dosi, con la seconda somministrata a distanza di due mesi dalla prima, intervallo che può variare in base alle indicazioni cliniche. È importante completare entrambe le dosi per ottenere la protezione prevista, poiché il vaccino non è una cura per un episodio di Herpes Zoster già in corso ma serve a prevenire la malattia e a ridurre il rischio di complicanze future.

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Sicurezza e Reazioni Avverse

Gli studi clinici hanno documentato un'elevata efficacia nella prevenzione della malattia e delle sue complicanze, con risultati che variano in base all'età e alle condizioni individuali del paziente. Gli effetti indesiderati più comuni, come indicato da Regione Lombardia, comprendono dolore, gonfiore e rossore nel punto di iniezione. Possono comparire anche stanchezza, dolori muscolari, mal di testa e febbre. Generalmente si tratta di disturbi transitori che si risolvono spontaneamente in pochi giorni. La vaccinazione può essere effettuata insieme ad altri vaccini quando appropriato e secondo le indicazioni del personale sanitario, ottimizzando così le opportunità di prevenzione per i cittadini.

Confronto Territoriale e Prossimi Passi

La novità lombarda riguarda soprattutto la possibilità di ricevere il vaccino direttamente nelle farmacie aderenti, offrendo un'opzione flessibile oltre al medico di medicina generale e ai centri vaccinali territoriali. Nelle altre regioni, la gratuità riguarda le persone che compiono sessantacinque anni e determinate categorie a rischio, ma le modalità di accesso possono differire. Ad esempio, in Veneto la gratuità riguarda le coorti dei sessantacinquenni a partire dai nati nel 1952 e le persone con specifiche patologie. Il Veneto ha annunciato l'estensione delle somministrazioni alle farmacie entro la fine del 2026, mostrando come l'evoluzione dei programmi vaccinali stia avvenendo con tempi e modalità diversi sul territorio nazionale.