Vaccino HPV e donne over 40: guida della Professoressa Rizzo sulla prevenzione

La Professoressa Caterina Rizzo spiega come il vaccino HPV protegga le donne fino a 45 anni. Dati su tumori cervice uterina, screening e importanza della prevenzione.

La lotta contro il Papillomavirus umano richiede un approccio aggiornato che vada oltre la sola protezione degli adolescenti. La Professoressa Caterina Rizzo ha chiarito che il vaccino HPV rappresenta uno strumento fondamentale di prevenzione anche per le donne fino a 45 anni, un dato emerso durante la presentazione del fumetto "Il Quinto" a Roma. Questa iniziativa mira a sensibilizzare i giovani, ma evidenzia come la consapevolezza sanitaria debba estendersi alle fasce d'età più mature per contrastare efficacemente le patologie correlate al virus.

I dati sui tumori correlati all'HPV

Le statistiche mediche confermano che il vaccino protegge dai ceppi virali responsabili dello sviluppo di gravi neoplasie. Il Papillomavirus è riconosciuto come causa di circa il 100% dei tumori della cervice uterina, una percentuale che sottolinea la gravità dell'infezione non trattata. Oltre alla cervice, il virus contribuisce all'88% dei tumori anali e al 78% dei tumori vaginali, mostrando un impatto sistemico sulla salute femminile e maschile.

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Le conseguenze oncologiche si estendono anche ad altre aree del corpo con incidenze significative. Il 51% dei tumori del pene, il 37% dei tumori dell'orofaringe e il 31% dei tumori della vulva sono attribuibili all'azione del Papillomavirus. Conoscere queste percentuali precise è essenziale per comprendere l'importanza di confrontarsi con il proprio medico curante per ricevere informazioni corrette e aggiornate sulla propria condizione di salute.

La finestra di prevenzione per le over 40

Le evidenze scientifiche emergenti indicano che dopo i 40 anni è possibile osservare una recrudescenza di alcuni tumori correlati all'HPV. Questa tendenza richiede particolare attenzione, soprattutto per quanto riguarda il carcinoma della cervice uterina, dove l'infezione persistente può provocare lesioni precancerose. Se la donna non si sottopone agli screening raccomandati, il virus può evolvere in tumore, un processo che può richiedere decenni.

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La letteratura scientifica internazionale sta valutando l'ampliamento della protezione vaccinale anche nelle fasce d'età più avanzate. Sebbene la vaccinazione delle ragazze fosse stata introdotta in Italia a partire dal 2007 per le dodicenni, oggi è cruciale prestare attenzione alla popolazione adulta. Le linee guida suggeriscono che l'HPV test funge da strumento di screening a partire dai 30 anni, secondo le modalità del Piano Nazionale della Prevenzione.

Interpretazione dei risultati e rischi clinici

Un risultato positivo all'HPV test non significa necessariamente la presenza di una lesione precancerosa o di un tumore in atto. È fondamentale valutare il rischio clinico in base al tipo di virus identificato, distinguendo tra genotipi ad alto rischio oncogeno e quelli a basso rischio. Solo i genotipi ad alto rischio richiedono una valutazione attenta e un percorso di controllo adeguato, poiché un'infezione persistente può favorire lo sviluppo di lesioni precancerose nel tempo.

I genotipi non oncogeni, come quelli che causano i condilomi, non sono associati allo stesso rischio tumorale ma possono comunque impattare sulla qualità della vita. In alcuni casi, i condilomi richiedono trattamenti o interventi chirurgici che hanno un effetto significativo sulla sfera sessuale e sul benessere psicologico della donna, coinvolgendo anche il partner. Circa l'80% delle persone sessualmente attive entra in contatto con il virus almeno una volta nella vita, ma nella maggior parte dei casi l'infezione si risolve nell'arco di alcuni mesi o entro uno o due anni.

Strategie integrate per la copertura vaccinale

La Giornata Mondiale contro il Papilloma virus ricorda che la prevenzione dell'HPV non ha né sesso né età. Per aumentare la copertura vaccinale e raggiungere gli obiettivi di salute pubblica, è necessario intervenire su più livelli strategici. Le campagne di vaccinazione sono state estese fino ai 30 anni sia per gli uomini sia per le donne, e nelle Regioni con programmi attivi fino ai 40 anni per le donne, dimostrando la flessibilità delle raccomandazioni sanitarie.

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Attraverso il linguaggio universale del fumetto, l'iniziativa "Il Quinto" punta a promuovere una maggiore conoscenza del virus e dei rischi per la salute. L'opera, realizzata con il contributo di importanti autori internazionali, conferma che i tumori associati all'HPV possono essere affrontati efficacemente attraverso una strategia integrata. Questa strategia si basa sull'informazione e sulla prevenzione, rivolta sia agli uomini sia alle donne, per massimizzare l'efficacia della protezione prima dell'esposizione al virus.