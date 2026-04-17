Vaccino HPV: Efficace Anche negli Uomini per Prevenire Tumori della Testa, Collo e Non Solo

Nuovo studio pubblicato su JAMA Oncology conferma l'efficacia del vaccino nonavalente anti-HPV nei maschi adolescenti e giovani adulti, riducendo significativamente il rischio di tumori legati al virus, inclusi quelli della testa, del collo, del pene e dell'area anale. La ricerca sottolinea l'importanza della vaccinazione "gender neutral" e la necessità di superare ostacoli culturali per una prevenzione più estesa.

Per anni, il vaccino contro l'HPV è stato promosso principalmente come strumento di prevenzione del tumore del collo dell'utero. Tuttavia, il virus del papilloma umano (HPV) non colpisce esclusivamente le donne, e i tumori a esso correlati rappresentano una minaccia per entrambi i sessi.

Tumori dell'ano, del pene e, soprattutto, diversi tipi di tumori della testa e del collo, che possono interessare gli uomini, sono diventati negli ultimi anni un'area di crescente attenzione per la sanità pubblica. Un recente studio pubblicato su JAMA Oncology apporta un contributo significativo a questo dibattito, dimostrando che nei maschi adolescenti e giovani adulti vaccinati con il vaccino nonavalente anti-HPV si osserva una riduzione del rischio di tumori associati al virus rispetto ai loro coetanei non vaccinati. I risultati dello studio evidenziano un dato cruciale: il rischio di sviluppare tumori correlati all'HPV è significativamente più basso nei maschi vaccinati. L'analisi ha esaminato i dati di un'ampia banca dati sanitaria elettronica, confrontando maschi tra i 9 e i 26 anni che avevano ricevuto almeno una dose del vaccino nonavalente anti-HPV con un gruppo di controllo di coetanei non vaccinati. Dopo un attento bilanciamento statistico dei due gruppi, i ricercatori hanno confrontato oltre 510.000 individui vaccinati con un numero equivalente di non vaccinati. Nicla La Verde, direttore dell'oncologia presso l'Ospedale Sacco di Milano e tesoriere nazionale dell'AIOM, ha commentato: Il risultato centrale è netto: il gruppo vaccinato ha mostrato un rischio significativamente più basso di sviluppare i tumori considerati nell’analisi, con una riduzione relativa del rischio di circa il 46 per cento. I tumori presi in considerazione dalla ricerca includono in un unico esito composito quelli della testa e del collo, del pene, dell'esofago superiore e dell'area anale. Sebbene il numero di casi osservati per ciascuna singola tipologia sia stato basso, il segnale più evidente riguarda i tumori della testa e del collo, che rappresentano l'esito principale dell'analisi. Dopo il matching statistico, sono stati registrati 40 casi tra i vaccinati rispetto a 64 tra i non vaccinati. L'importanza di questa ricerca risiede nel superamento dei limiti degli studi precedenti. Finora, la maggior parte delle prove sull'efficacia del vaccino anti-HPV contro il cancro si era concentrata sulle donne. Negli uomini, gli studi si erano spesso limitati a indagare le infezioni, le lesioni precancerose o a fornire confronti indiretti. Questo nuovo studio, invece, analizza una popolazione estremamente vasta e confronta direttamente coorti di vaccinati e non vaccinati. La dimensione dello studio, con oltre 600.000 vaccinati identificati inizialmente negli Stati Uniti, lo rende particolarmente rilevante nel sostenere il dibattito sulla vaccinazione "gender neutral", ovvero raccomandata in modo sistematico sia per le ragazze che per i ragazzi. Un altro aspetto interessante emerso dallo studio è che il beneficio osservato non si limita ai soggetti vaccinati in età molto precoce. Le analisi per sottogruppi hanno infatti confermato un'associazione favorevole significativa sia nei ragazzi tra i 9 e i 14 anni, sia nei giovani tra i 15 e i 26 anni. Questo dato è di notevole importanza, poiché suggerisce che la protezione vaccinale può avere un impatto positivo anche oltre la primissima adolescenza, sebbene la vaccinazione precoce rimanga la strategia preferibile per intercettare il virus prima dell'esposizione. Il nodo culturale che emerge da questo lavoro è cruciale: molti Paesi continuano a focalizzare i propri programmi vaccinali principalmente sulle ragazze, nonostante il peso delle malattie correlate all'HPV riguardi entrambi i sessi. Il messaggio degli autori è chiaro: limitare la vaccinazione al solo universo femminile rappresenta una perdita di un'opportunità di prevenzione, non solo individuale ma anche collettiva. Ampliare la copertura vaccinale ai maschi può ridurre il carico globale di malattia e rafforzare l'impatto positivo sulla salute pubblica. Inoltre, in Italia esiste una popolazione specifica che necessita di maggiore informazione e prevenzione: i maschi che hanno rapporti sessuali con altri maschi. Spesso, questi individui vengono a conoscenza del vaccino solo in età adulta, talvolta anche intorno ai 40 anni. È quindi fondamentale diffondere la consapevolezza che la possibilità di vaccinarsi esiste anche in età più avanzata, soprattutto per coloro che appartengono a gruppi a maggior rischio. Purtroppo, su questo fronte, la cultura sanitaria e la consapevolezza generale sono ancora insufficienti. Infine, vi è una questione decisiva legata ai tempi: i tumori correlati all'HPV compaiono spesso molti anni dopo l'infezione. Per questo motivo, gli autori sottolineano la necessità di follow-up molto più lunghi, potenzialmente decenni, per misurare appieno l'impatto della vaccinazione sugli uomini adulti. Lo studio, quindi, non conclude la discussione, ma la apre in modo più robusto e con basi scientifiche solide. La vera notizia è che il vaccino si conferma efficace anche nei maschi, aprendo nuove prospettive nella lotta ai tumori legati all'HPV





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