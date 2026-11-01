Vaccino nicotina Brasile e prezzo sigarette a 15 euro Bassetti

Il Brasile testa il vaccino contro la dipendenza da nicotina. Bassetti chiede un prezzo delle sigarette a 15 euro per disincentivare il fumo e coprire i costi sanitari.

Il Brasile si conferma all'avanguardia nella ricerca scientifica con l'avvio dei test clinici per un vaccino contro la dipendenza da nicotina. Questo progetto innovativo mira a trasformare il trattamento delle malattie legate al tabacco, introducendo una soluzione che agisce direttamente sul meccanismo biologico dell'abitudine. L'iniziativa è coordinata dai laboratori Cristália in stretta collaborazione con esperti accademici di alto profilo, segnando un potenziale punto di svolta nella lotta sanitaria globale al fumo.

Il vaccino contro la nicotina in Brasile

La ricerca è condotta da laboratori specializzati come Cristália, che lavorano a stretto contatto con i ricercatori dell'Università Federale di San Paolo, nota come Unifesp, e con l'Università Federale di Rio de Janeiro. L'obiettivo scientifico primario consiste nello stimolare il sistema immunitario umano a produrre specifici anticorpi. Questi anticorpi sono progettati per legarsi alla nicotina presente nel flusso sanguigno, creando una barriera biologica efficace.

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Il meccanismo d'azione impedisce alla nicotina di attraversare la barriera emato-encefalica per raggiungere il cervello. In questo modo, si blocca l'attivazione del circuito neurale della ricompensa, che è la componente fondamentale che rafforza e mantiene la dipendenza dal tabacco. Senza questa stimolazione cerebrale, il piacere associato al fumo viene drasticamente ridotto, facilitando il processo di disassuefazione per i pazienti.

I primi risultati preliminari hanno dimostrato la capacità del vaccino di indurre lo sviluppo degli anticorpi negli animali immunizzati. Gli studi hanno previsto l' somministrazione di tre dosi, distanziate tra loro da un intervallo di un mese ciascuno. Questa protocolizzazione è stata fondamentale per testare la durata e l'efficacia della risposta immunitaria nel tempo prima di valutare eventuali estensioni all'uso umano.

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Le proposte di Bassetti per il prezzo

Sul fronte delle politiche di prevenzione, l'infettivologo Matteo Bassetti ha espresso una posizione ferma e chiara riguardo alla fiscalità tabacchi. Egli sostiene che il prezzo del pacchetto di sigarette dovrebbe essere portato a 15 euro per avere un reale impatto disincentivante, specialmente tra i giovani. Questa misura è considerata necessaria per far sì che anche gli utenti più resistenti al cambiamento valutino seriamente l'abitudine.

Bassetti argomenta che l'attuale costo è troppo basso e non riflette il danno sociale ed economico provocato dal fumo. Un prezzo superiore, pari a più del doppio rispetto alla quotazione attuale, dovrebbe funzionare come deterrente economico efficace. L'obiettivo non è solo penalizzare il consumatore, ma anche utilizzare le risorse generate per sanare i costi sanitari pubblici derivanti dalle cure tabacco-correlate.

L'infettivologo invita a includere nel prezzo finale anche i costi delle cure, destinando queste somme a coprire le spese che il sistema sanitario dovrà sostenere. Si tratta di un meccanismo di_internalizzazione dei costi, dove chi fuma paga direttamente per le cure future che la collettività si trova a gestire. Questa strategia mira a riequilibrare la equità contributiva e a scoraggiare l'abitudine attraverso la consapevolezza del suo vero impatto economico.

Sfide cliniche e comunicazione sanitaria

Per quanto riguarda la somministrazione del vaccino, la fase sperimentale indica che sono necessarie due dosi iniziali. Bassetti ha chiarito che la fase di sviluppo è ancora molto precoce e che occorreranno molti anni prima di un eventuale arrivo in Italia. La verifica riguarderà anche l'adesione pubblica al trattamento e i costi reali della produzione su larga scala.

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Nonostante l'entusiasmo per le innovazioni farmaceutiche, Bassetti sottolinea che farmaci, vaccini e cerotti non sono sufficienti da soli. È richiesta molta volontà individuale e una comunicazione sanitaria più forte e chiara sui danni del tabacco. I rischi devono essere comunicati quotidianamente, non solo attraverso le avvertenze grafiche obbligatorie sui pacchetti, ma con un messaggio costante e pervasivo.