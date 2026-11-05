Vaccino VRS: Pregliasco chiede inclusione nel Piano Nazionale per gli anziani

Il virologo Fabrizio Pregliasco chiede che il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale entri nel PNPV. I dati mostrano che l'80% degli anziani con patologie croniche ignora i rischi del VRS.

Il virus respiratorio sinciziale rappresenta una minaccia significativa per la salute pubblica in Italia, soprattutto tra le fasce di popolazione più vulnerabili. Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'Università degli Studi di Milano e direttore sanitario dell'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio, ha sottolineatocomo la mancanza di accesso gratuito a questo presidio sanitario rappresenti un grave ostacolo alla prevenzione. Nonostante i vaccini siano disponibili per gli adulti, essi non sono ancora stati inseriti nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) del nostro Paese.

Disuguaglianze nell accesso al vaccino anti VRS

Attualmente, la vaccinazione contro il VRS non è offerta gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale e deve essere acquistata a pagamento dai pazienti. Questa situazione crea disuguaglianze territoriali nell offerta del vaccino, poiché la disponibilità dipende dalla regione di residenza e dalla capacità economica dei cittadini. EFCNI ha insistito sulla necessità di una strategia nazionale per evitare che la protezione dipenda dal luogo di residenza o dalla disponibilità economica, soprattutto per le persone più fragili. L assenza della vaccinazione per gli adulti dal PNPV può determinare differenze regionali nelle modalità di offerta, compromettendo l equità dell accesso alle cure.

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Dati sul rischio e consapevolezza dei pazienti

Una recente indagine condotta durante la settimana internazionale di sensibilizzazione sul VRS ha evidenziato una scarsa conoscenza del virus tra i pazienti italiani. Il sondaggio ha coinvolto oltre 500 adulti con una o più patologie croniche e ha rivelato che l 80% degli intervistati italiani non sa o non è sicuro di sapere che cos è il virus respiratorio sinciziale. La quasi totalità degli intervistati teme che i virus respiratori possano peggiorare la propria salute, ma la mancanza di informazioni specifiche limita la capacità di prendere decisioni informate sulla prevenzione. L assunzione di consapevolezza rimane un fattore cruciale per migliorare la protezione delle categorie a rischio.

Efficacia e protezione a lungo termine

Nei prossimi anni saranno autorizzati nell Unione europea diversi vaccini contro il virus respiratorio sinciziale, destinati a prevenire le malattie delle basse vie respiratorie associate all infezione. I dati presentati durante la RSV Awareness Week indicano che la protezione vaccinale può mantenersi nel tempo. Secondo alcuni studi, la vaccinazione con lo stesso prodotto è stata associata a una riduzione del 76% dei ricoveri correlati al VRS dopo una stagione, con un beneficio confermato anche nell analisi su due stagioni. Ulteriori analisi presentate ai congressi scientifici del 2026 suggeriscono possibili benefici anche nella riduzione di alcune riacutizzazioni respiratorie e degli eventi cardiovascolari associati all infezione. Si tratta di risultati riferiti a uno specifico vaccino e alle popolazioni studiate, che non possono essere automaticamente estesi a tutti i prodotti disponibili. Inoltre, parte dei dati più recenti è stata presentata a congressi scientifici: per una valutazione completa occorre considerare anche le pubblicazioni degli studi e le analisi delle autorità regolatorie.

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Sicurezza e ruolo del medico curante

I vaccini anti VRS sono sottoposti alla valutazione e al monitoraggio delle autorità sanitarie per garantirne la sicurezza. Gli effetti indesiderati più comuni comprendono dolore nel punto di iniezione, stanchezza, cefalea e dolori muscolari. Il rapporto tra benefici e rischi deve essere valutato tenendo conto delle caratteristiche individuali, soprattutto per gli anziani e le persone con patologie respiratorie, cardiovascolari o altre condizioni di fragilità. Il medico può valutare l opportunità della vaccinazione e indirizzare verso i servizi che la effettuano. La vaccinazione può essere particolarmente rilevante per gli anziani e per gli adulti con malattie croniche, ma l indicazione va valutata in relazione all età, alle condizioni di salute e alle caratteristiche del vaccino disponibile. L autorizzazione di un prodotto per una determinata fascia d età, infatti, non significa che la vaccinazione sia automaticamente raccomandata a tutte le persone appartenenti a quella fascia.

Istruzioni per prenotare la vaccinazione

Per conoscere disponibilità, costi e modalità di somministrazione è possibile contattare anche il centro vaccinale della propria ASL o ASST. Se il vaccino contro il VRS non compare tra quelli prenotabili direttamente attraverso i normali percorsi online indicati dalla Regione, è opportuno verificare con il centro vaccinale territoriale le modalità di accesso e l eventuale costo. La procedura richiede un dialogo diretto con il personale sanitario per garantire che le informazioni siano aggiornate e personalizzate. È fondamentale che i pazienti interessati si informino tempestivamente, dato che la vaccinazione non è ancora inserita nei piani regionali standard. L accesso alla vaccinazione rimane quindi un processo attivo che richiede iniziativa da parte del cittadino e collaborazione con il sistema sanitario locale. La richiesta di inclusione nel PNPV da parte di esperti come Fabrizio Pregliasco mira proprio a semplificare e democratizzare questo accesso, trasformando la vaccinazione da opzione privata a diritto di salute pubblico.