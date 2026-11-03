Valdagno vieta pubblicità fossili vicino scuole e ospedali con ordinanza chiara

Il Comune di Valdagno approva l'aggiornamento del Piano per la pubblicità, vietando la promozione di combustibili fossili entro 150 metri da luoghi sensibili.

Il Consiglio comunale di Valdagno ha approvato l'aggiornamento del Piano per la pubblicità e le pubbliche affissioni, introducendo un divieto specifico per la promozione di combustibili fossili. La normativa stabilisce che è vietato installare, esporre o diffondere messaggi pubblicitari relativi a questi carburanti o a prodotti da essi alimentati esclusivamente entro un raggio di 150 metri. Questa distanza di sicurezza si applica a luoghi considerati sensibili per la comunità, tra cui ospedali, scuole, parchi pubblici, residenze per anziani (Rsa) e aree dedicate al trasporto pubblico.

La misura concreta e i dettagli normativi

La delibera del Comune di Valdagno trasforma un indirizzo politico in una norma giuridicamente applicabile e operativa. Mentre altre realtà italiane si limitano a mozioni simboliche, la cittadina vicentina ha definito con precisione il confine del proibito. Il manifesto pubblicitario per un'automobile a gasolio dovrà essere rimosso dalle zone interessate, mentre quelli per veicoli ibridi restano autorizzati. Questa distinzione dimostra che la misura non mira a un divieto totale di circolazione automobilistica, ma a orientare la percezione pubblica verso alternative sostenibili.

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Visioni dei stakeholder e posizione del Sindaco

Il sindaco Maurizio Zordan giustifica la decisione evidenziando la continuità storica del Comune con le energie verdi. Zordan spiega che la città ha storicamente investito nell'idroelettrico, ha aderito al Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, e supporta un sistema di teleriscaldamento a biomassa per gli edifici pubblici. Lo scopo è fornire un orientamento chiaro ai cittadini, affinché la transizione energetica avvenga attraverso uno sforzo collettivo e consapevole.

Contesto internazionale e confronto nazionale

Valdagno si distingue come la prima città italiana a risolvere il problema con una normativa vincolante, mentre Firenze, Genova, Monza e Rivoli hanno solo approvato mozioni non applicative. La strada è già percorsa a livello internazionale: dall'Aia, che applica il divieto dal 2025, ad Amsterdam, che nel 2026 estenderà il bando a voli e navi da crociera. Anche in altre città europee, come Edimburgo, e in altri 18 Comuni olandesi, le restrizioni sono già operative, seguendo la logica della progressiva stigmatizzazione dei prodotti ad alta intensità di carbonio.

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L'ispirazione da Padova e il ruolo di Aequilibria

La scintilla per l'azione normativa è arrivata dall'iniziativa della Padova Climate Action Week, promossa dall'organizzazione Aequilibria. Daniele Pernigotti, ceo di Aequilibria, sottolinea come la lotta al cambiamento climatico sia legata agli aspetti culturali e alla formazione dell'immaginario collettivo. Vietare la pubblicità delle fonti fossili è considerato un passo preliminare essenziale per costruire un pensiero comune che accompagni l'abbandono dei combustibili tradizionali.

Prossimi passi e replicabilità del modello

Il passo successivo per Valdagno e Aequilibria è rendere questo modello replicabile in altri contesti urbani. Il team lavora con il Comitato europeo di normazione per individuare criteri scientificamente fondati che definiscano quali beni e servizi siano ad alta intensità di carbonio. L'obiettivo è fornire alle amministrazioni regole solide e condivise, simili alla parabola del tabacco, per facilitare l'adozione di misure simili da parte di altri Comuni italiani ed europei.