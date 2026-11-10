Valditara attacca Laterza: manuale di storia inadeguato e pericoloso per gli studenti

Il ministro Valditara esorta l'editore Laterza a ritirare il manuale 'Trame del tempo 3'. Critiche dure per i contenuti sul governo Meloni e la loro influenza sui ragazzi.

Il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha lanciato una condanna ferma contro il manuale di storia 'Trame del tempo 3', edito dalla nota casa editrice Laterza. L'autorità educativa ha dichiarato che l'opera contiene affermazioni considerate del tutto strumentali e scientificamente inattendibili. Valditara ha sottolineato come sia fondamentale per la reputazione dell'editore ritirare immediatamente un testo giudicato inadeguato e rischioso per il corretto orientamento degli studenti.

La denuncia del Ministro Valditara

Il Ministro Valditara ha espresso la propria posizione a margine di un incontro avvenuto questa mattina con gli studenti della scuola media Goffredo Mameli di Milano. La sua presa di posizione arriva in risposta all'interrogazione parlamentare presentata dal gruppo politico FdI. I deputati hanno contestato i giudizi riportati nel volume sul governo Meloni, definendo tali affermazioni come una distorsione della realtà storica e politica contemporanea.

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Contenuti criticati del manuale Laterza

Il volume 'Trame del tempo 3' è attualmente in vendita sulle principali piattaforme di libri destinati alle scuole superiori italiane. All'interno del testo, in un passaggio specifico, il governo Meloni viene descritto come un'esecutivo che si distingue per l'attuazione di misure chiaramente liberticide. Tale definizione è al centro della polemica in corso.

Confronto con il periodo fascista

Il paragrafo oggetto di critica afferma che l'attuale governo è arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo. Il testo prosegue sostenendo che il partito governativo ne ha raccolto l'eredità, mantenendo una stretta relazione con la sua base dichiaratamente fascista. Queste affermazioni sono state definite come funzionali a un indottrinamento degli studenti.

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Reazioni istituzionali e politiche

Valditara ha commentato la situazione affermando che rappresentare il governo attuale come fascista o come ente che deporta gli immigrati non fa bene a nessuno. Ha ribadito che tale narrazione non contribuisce al dibattito democratico ma crea confusione nel percorso formativo dei giovani. La sua posizione riflette una forte preoccupazione per l'impatto educativo di tali contenuti nelle aule scolastiche.

Conseguenze e prossimi passi

La polemica sul manuale ha sollevato questioni riguardo alla libertà di espressione editoriale e alla responsabilità scientifica delle case editrici. L'interrogazione del FdI mira a stimolare un dibattito pubblico sulla qualità dei testi scolastici utilizzati. Si attendono ora eventuali azioni da parte dell'editore Laterza per gestire la crisi reputazionale e correggere le informazioni contestate.