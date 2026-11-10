Valditara chiede il ritiro del manuale di storia Laterza: la polemica di FdI

Il ministro Valditara chiede all'editore Laterza di ritirare il manuale di storia, giudicato inadeguato. Gli autori rispondono respingendo le accuse.

Il ministro Giuseppe Valditara ha chiesto all'editore Laterza di ritirare dal commercio un manuale di storia, definito scientificamente inadeguato e a rischio di indottrinamento. La richiesta è arrivata in un momento di nuova tensione politica attorno al volume, che contiene passaggi dedicati alla storia recente e al ruolo dell'estrema destra.

Nel dibattito è intervenuto anche Fratelli d'Italia, con il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami che ha riacceso la polemica nei giorni scorsi. La vicenda riguarda quindi un libro scolastico pubblicato dalla casa editrice Laterza e finito al centro dello scontro tra maggioranza e autori.

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Le origini della polemica sul manuale Laterza

La controversia risale al giugno 2025, quando alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia, tra cui Augusta Montaruli, presentarono un'interrogazione sul testo. Il dibattito non si è mai del tutto chiuso dopo quella iniziativa.

Secondo quanto riportato, il volume è stato stampato all'inizio del 2025. Già in occasione della prima polemica, l'iniziativa del partito era stata seguita da un intervento ministeriale.

Nei giorni scorsi Galeazzo Bignami ha rilanciato la contestazione. Poco dopo è arrivata la richiesta formale del ministro Valditara all'editore, che ha invitato a ritirare il libro per tutelare la propria reputazione.

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Valditara chiede il ritiro e l'editore replica

Il ministro Valditara ha definito il manuale scientificamente inadeguato e a rischio di indottrinamento, chiedendo a Laterza di ritirarlo. Le sue dichiarazioni collegano la richiesta alla tutela dell'immagine della stessa casa editrice.

Alessandro Laterza ha affermato di non ritenere possibile modificare un testo su richiesta di un ministero, tantomeno su sollecitazione di un politico di turno. La posizione dell'editore è quindi netta: nessuna revisione sotto pressione.

Laterza ha anche ricordato che, se qualcuno ritiene che nel libro vi sia qualcosa di diffamatorio, esistono le vie legali. Il confronto, secondo l'editore, deve quindi avvenire nelle sedi previste dall'ordinamento.

Gli autori contestano le accuse e difendono il metodo storico

Gli autori del manuale sostengono che il libro si basi su una dimensione fattuale e respingono l'accusa di indottrinamento. Definiscono questa accusa svilente per il lavoro di insegnanti e studenti.

Gli autori ricordano che gli studenti dell'ultimo anno delle superiori sono maggiorenni e vanno trattati come adulti. Aggiungono che ogni manuale di storia propone una lettura dei fatti, sia del passato remoto sia di quello recente.

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Secondo gli autori, il confine tra interpretazione storica e giudizio politico diventa particolarmente delicato quando si parla di un governo ancora in carica. Gli ultimi decenni, osservano, vengono affrontati raramente nelle scuole superiori, anche per la difficoltà di completare i programmi.

Gli autori affermano che lo sguardo storico sul presente andrà aggiornato nel tempo, come faranno nelle prossime edizioni, senza censurarsi. Sottolineano inoltre che nella storia recente è innegabile la crescita dell'estrema destra, delle sue pratiche e delle sue parole d'ordine.

Gli autori collegano le reazioni politiche a quanto scritto nelle righe della celebre pagina 666. Sostengono che la selezione di singoli passaggi e alcune ricostruzioni giornalistiche distorcano il contenuto, come nel caso di un titolo in prima pagina che attribuiva tra virgolette un testo non presente nel libro.

Il manuale resta in commercio e il futuro del testo

Secondo quanto riportato, il manuale non era stato ritirato dal commercio dopo la polemica dello scorso anno. La richiesta di Valditara riguarda ora un volume che, come segnalano gli autori, viene utilizzato in classe.

Gli autori dicono di aver ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà da docenti che adottano il libro. Il tema del ritiro resta quindi aperto, mentre l'editore ha escluso modifiche su richiesta politica.

Il futuro del volume dipende ora dalla risposta della casa editrice Laterza e dall'evoluzione del confronto con il ministero. Gli autori hanno già indicato che le prossime edizioni aggiorneranno la parte dedicata al presente.