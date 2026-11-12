Valditara condanna libro Laterza: governo non deporta immigrati

Il ministro Valditara chiede il ritiro del manuale Laterza. Definisce le affermazioni sul governo Meloni strumentali e scientificamente inadeguate, difendendo l'immagine istituzionale.

Giuseppe Valditara, Ministro dell'Istruzione e del Merito, ha espresso una condanna ferma e pubblica nei confronti di un recente volume di storia edito da Laterza. L'intervento avviene a seguito di aspre polemiche sollevate sull'utilizzo di un manuale scolastico che descrive l'attuale Esecutivo guidato da Giorgia Meloni in modo controverso. Il Ministro ha sottolineato come certe narrazioni possano risultare profondamente fuorvianti per gli studenti delle scuole italiane.

Le Dichiarazioni Pubbliche a Milano

Valditara ha rilasciato le sue dichiarazioni ufficiali durante una visita a Milano, precisamente a margine di un incontro istituzionale dedicato agli studenti della Scuola Media Mameli. In quell'occasione, ha colto l'occasione per chiarire la posizione del Ministero dell'Istruzione e del Merito riguardo alla presenza di contenuti ritenuti inadeguati all'interno dei materiali didattici disponibili sul mercato editoriale nazionale.

Also read Libro di storia controverso: Meloni, Valditara e Laterza scontro su giudizio politico

Accuse Di Indottrinamento E Inadeguatezza

Il titolare del dicastero ha definito le affermazioni contenute nel testo come del tutto strumentali e scientificamente inattendibili. Ha espresso il forte convincimento che sia nell'interesse primario della casa editrice Laterza ritirare immediatamente dalla circolazione un manuale che non soddisfa i criteri di rigore accademico richiesti. Secondo il punto di vista del governo, tale pubblicazione rischia di favorire processi di indottrinamento tra gli studenti, allontanandosi dagli standard di obiettività storica.

Advertisement

Rifiuto Dell'Etichetta Fascista

Una delle parti più critiche del giudizio del Ministro riguarda la caratterizzazione del governo Meloni. Valditara ha respinto categoricamente l'idea che l'attuale amministrazione possa essere paragonata a un regime fascista o descritta come un ente che deporta gli immigrati. Ha giudicato queste narrazioni come un attacco ingiustificato alla reputazione dello Stato italiano e del suo leadership politica, definendole dannose per la coesione sociale.

Protezione Della Reputazione Editoriale

Il Ministro ha invitato l'editore a valutare con attenzione la tutela della propria credibilità scientifica di fronte a simili contestazioni. La richiesta di ritiro del volume si basa sulla necessità di garantire che i materiali di studio non vengano utilizzati per fini politici oppositori o per diffondere versioni dei fatti storicamente e legalmente contestabili. La reazione del Ministero mira a prevenire qualsiasi utilizzo didattico di testi considerati parziali e potenzialmente lesivi della dignità istituzionale.