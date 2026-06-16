Valditara contro le banalizzazioni sul femminicidio, nuovo libro giapponese in uscita, danni alla Lavra di Kiev e arrivo di Meloni al G7

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara condanna le battute sul femminicidio definendolo un problema culturale serio, mentre esce il nuovo romanzo del misterioso autore giapponese Strane case. In Ucraina, l'attacco russo danneggia la cattedrale della Dormizione del monastero di Kyiv-Pechersk Lavra, patrimonio UNESCO. Intanto, l'arrivo di Giorgia Meloni al G7 di Evian è stato accompagnato da un post di Macron con la canzone Felicità.

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha commentato le dichiarazioni del generale Vannacci, pronunciate durante l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale a Roma, sui temi del femminicidio e della violenza di genere.

Valditara ha sottolineato la serietà del fenomeno, definendolo espressione di una cultura di dominio e di un maschilismo ancora radicato nella società, che rivela anche una certa immaturità di molti giovani nell'accettare il rifiuto, sia da parte di una donna che di un docente. Ha ribadito la necessità di educare i giovani al rispetto dei confini e dell'altro, affermando che si tratta di un problema culturale che non può essere banalizzato o liquidato con battute di cattivo gusto.

Intanto, il mondo editoriale italiano registra l'uscita del nuovo libro del misteroso autore giapponese, noto come "Strane case", edito da Einaudi. La trama ruota attorno a una coppia di Tokyo che risponde a un annuncio immobiliare per una casa apparentemente perfetta, ma la planimetria nasconde qualcosa di inquietante.

Dal fronte della guerra in Ucraina, le immagini diffuse dai servizi di emergenza statali mostrano i danni inflitti alla cattedrale della Dormizione, la chiesa principale del monastero di Kyiv-Pechersk Lavra, patrimonio mondiale dell'Unesco, in seguito a un attacco russo. L'incidente è parte di una serie di offese che hanno colpito anche altre città ucraine.

Sul piano internazionale, l'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla cena dei leader del G7 a Evian è stato documentato dal presidente francese Emmanuel Macron con un post che includeva la canzone "Felicità" di Al Bano e Romina, suscitando alcuni commenti





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