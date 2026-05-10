Valencia, wrongful cross, Nico Williams injury: Spanish concern ahead of World Cup 2022

Spanish football officials and the Athletic Bilbao fanbase are concerned about the well-being of Athletic Bilbao forward Nico Williams, who has suffered an apparent injury after missing the second half of a La Liga game against Valencia. The incident took place during a cross in the opposing team's area.

Dopo l'infortunio accusato nella sfida contro il Valencia . L'esterno offensivo dell'Athletic è stato costretto a lasciare il terreno di gioco prima dell'intervallo, facendo immediatamente scattare l'allarme sia nei Paesi Baschi sia in casa Spagna.

Il problema sarebbe nato durante un cross, quando il classe 2002 avrebbe accusato un dolore all'altezza dell'adduttore destro. Dopo essersi fermato, Williams si è seduto sul terreno di gioco apparendo visibilmente scosso prima della sostituzione. Le immagini hanno mostrato un giocatore molto provato, consolato anche da Ernesto Valverde mentre lasciava il campo. Sarebbe ripetuto l'attaccante spagnolo.

Nelle prossime ore saranno gli esami strumentali a chiarire l'entità dell'infortunio. La situazione preoccupa particolarmente anche perché Nico Williams arrivava da mesi complicati dal punto di vista fisico, segnati da continui problemi di pubalgia. Solo recentemente il giocatore sembrava aver ritrovato continuità e una condizione vicino ai suoi standard migliori. La pubalgia lo frena, Athletic e Spagna in apprensione per Nico: Mondiale a rischio





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