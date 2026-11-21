Valentina Castellana è morta per la sindrome di Li-Fraumeni, malattia che ha ucciso anche i suoi tre bambini. Il suo ultimo appello è per la ricerca scientifica.

Valentina Castellana si è spenta in un hospice di Galliate, nella provincia di Novara, a seguito della sindrome di Li-Fraumeni. Questa rara patologia genetica ereditaria aveva già causato la morte dei suoi tre figli, di 5, 6 e 9 anni. La donna, diagnosticata nel 2020, ha dedicato gli ultimi anni a combattere la malattia e a sensibilizzare l'opinione pubblica.

I dettagli della diagnosi e della malattia

La diagnosi di sindrome di Li-Fraumeni è arrivata nel 2020, rivelando una predisposizione genetica allo sviluppo di diversi tipi di tumore. Questa condizione ha un alto rischio ereditario, spiegando la tragedia che ha colpito la famiglia Castellana. I medici avevano approfondito l'origine delle malattie dopo l'insorgere dei primi sintomi nel piccolo Gabriel.

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La sindrome comporta una vulnerabilità cellulare elevata, rendendo i pazienti soggetti a neoplasie in giovane età. Valentina ha vissuto questa consapevolezza fino all'ultimo momento, ricoverata nella struttura palliativa di Galliate. La sua battaglia medica è stata segnata dalla progressione inarrestabile della patologia che aveva colpito prima i figli e poi lei stessa.

La cronologia delle perdite familiari

Il primo tragico evento si verificò nel 2007, quando la figlia maggiore Luana morì a 5 anni per un cancro. Nel 2022, la famiglia perse Gabriel, scomparso a 6 anni. L'anno successivo, precisamente a inizio luglio dello scorso anno, la gemellina Ginevra di 9 anni seguì la stessa sorte. Tre vite sacrificate dalla stessa patologia in pochi anni.

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La famiglia Castellana è così composta dal marito e da altre due figlie più grandi, sopravvissute a questa catena di lutti. La perdita di tre figli in un arco temporale così breve ha segnato profondamente l'intera comunità locale e nazionale. La storia di Valentina è diventata un simbolo della lotta contro le malattie genetiche rare e la necessità di cure immediate.

L'appello alla scienza e gli tributi

In un ultimo messaggio raccolto dal Corriere della Sera, Valentina ha espresso il desiderio che nessun altro attraversi il suo dramma. "Il mio più grande sogno è che si trovi al più presto una cura per questa malattia", ha dichiarato. La sua consapevolezza della fine imminente non ha spegnuto la sua forza nel sostenere la ricerca.

Per documentare la sua battaglia e raccogliere fondi, è stato pubblicato il libro-testimonianza "Per Valentina" da Davide Giandrini. Il sindaco di Cameri, Giuliano Pacileo, ha espresso il cordoglio dell'intera cittadinanza, lodando la determinazione di Valentina. Ha ricordato come la donna si sia battuta fino all'ultimo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle malattie rare.

L'impatto sociale e le prospettive future

La morte di Valentina Castellana ha riaperto il dibattito sulla ricerca nelle patologie genetiche ereditarie. La sindrome di Li-Fraumeni richiede un'attenzione particolare da parte della comunità scientifica per trovare terapie efficaci. La sua eredità morale continua attraverso l'opera di sensibilizzazione iniziata con la pubblicazione del libro.

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Le parole di Valentina restano un monito potente sull'importanza della prevenzione e dello studio genetico. La sua storia dimostra come la consapevolezza possa trasformare il dolore in un catalizzatore per il progresso medico. La comunità scientifica e sociale continuerà a sostenere le famiglie colpite da queste condizioni estreme.