Valentina Castellana è deceduta a 47 anni dopo aver perso tre figli per la sindrome di Li-Fraumeni. Una storia di dolore e speranza per una cura.

Valentina Castellana ha lasciato questo mondo a 47 anni, stroncata da una battaglia che la ha vista affrontare le stesse terribili condizioni che hanno spazzato via tre dei suoi cinque figli. L'addio è giunto il 18 novembre all'interno di un hospice situato a Galliate, in provincia di Novara. La causa del decesso è stata confermata come la sindrome di Li-Fraumeni, una rara patologia genetica che ha segnato profondamente la vita della donna e la sua famiglia.

La tragica perdita di tre figli

Valentina era pienamente consapevole della gravità della sua situazione e dell'imminenza della fine. Aveva già subito il dolore insopportabile della perdita di Luana, la figlia più grande, scomparsa nel 2007 all'età di soli cinque anni a causa di un cancro. La tragedia si è ripetuta nel 2022, quando ha perduto anche Gabriel, il suo secondo figlio, che aveva sei anni al momento del decesso.

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L'ultimo colpo inferto dalla malattia è arrivato all'inizio di luglio 2026, quando è morta Ginevra, la gemella di Gabriel. Anche Ginevra aveva solo nove anni. Questa cascata di lutti ha segnato la famiglia di Valentina, lasciando il marito Orazio Sammartino e le altre due figlie sopravvissute in uno stato di profonda sofferenza e solitudine.

Conoscenza della malattia e speranza per la ricerca

Nel 2020, Valentina aveva ricevuto la diagnosi di sindrome di Li-Fraumeni, comprendendo immediatamente che il suo destino sarebbe stato simile a quello dei suoi bambini. La donna ha sempre espresso il desiderio che la sua esperienza non finisse nel vuoto, sperando che la sua sofferenza potesse contribuire a evitare che altre famiglie vivessero lo stesso dramma.

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Il suo sogno più grande, espresso anche dal suo letto di malattia, era quello di vedere trovata al più presto una cura efficace per questa patologia. La sua volontà di aiutare gli altri si è tradotta in azioni concrete, sostenute da figure chiave intorno a lei.

Il supporto di Davide Giandrini e i dati sull'epidemia

Per raccogliere fondi e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'urgenza della ricerca, Davide Giandrini ha scritto un libro intitolato "Per Valentina", pubblicando la testimonianza della donna. Questo volume rappresenta un tributo alla sua lotta e un invito alla comunità a non dimenticare la gravità della situazione.

Secondo i dati forniti dal sito di Airc, la sindrome di Li-Fraumeni colpisce una persona su 5.000-20.000 individui ogni anno a livello mondiale. Questa patologia ereditaria predispone allo sviluppo di tumori con una probabilità estremamente elevata: nel corso della vita, sette uomini su dieci e nove donne su dieci con questa sindrome svilupperanno un cancro.

I rischi per la salute e i tumori associati

Le statistiche evidenziano come la malattia sia particolarmente aggressiva, con l'insorgenza dei tumori che avviene spesso prima dei 45 anni. In molti casi, i pazienti devono affrontare non uno, ma più tumori in sedi diverse dello stesso corpo. I tipi di cancro più frequentemente associati a questa sindrome includono il tumore al seno, i sarcomi dei tessuti molli e l'osteosarcoma.

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Oltre a queste forme, la sindrome di Li-Fraumeni è collegata anche ai tumori cerebrali, al tumore del surrene e alle leucemie. Tuttavia, il rischio non si limita a queste patologie. Possono comparire anche linfomi, melanomi, tumori dello stomaco, del colon, dei testicoli e delle ovaie. Si includono inoltre tumori rari come il carcinoma del plesso coroideo e il rabdomiosarcoma, forme che sono particolarmente comuni nei bambini.