Valentina e Jack: Promesse e ironia in 'Non ti prometto niente' a Lecce

Valentina e Jack celebrano ventidue anni insieme con lo spettacolo 'Non ti prometto niente', debuttando il 16 novembre al Teatro Apollo di Lecce con un tour che arriverà a Milano e Roma.

La coppia Valentina e Jack porta sulle scene la loro storia di amore durata quasi ventidue anni, trasformando le dinamiche domestiche in un percorso comico e riflessivo. Dopo aver dedicato un decennio a far ridere il pubblico sulle litigate e i compromessi delle coppie, i due artisti napoletani residenti in Toscana preparano la loro prossima produzione teatrale. Il punto di partenza creativo è costituito dalle promesse matrimoniali iniziali, rilettnow con ironia dopo più di due decenni di vita insieme.

Debutto a Lecce e cronologia del tour 2027

Lo spettacolo esordirà il 16 novembre al Teatro Apollo di Lecce, segnando l'inizio di un lungo percorso di rappresentazioni che si protrarrà fino al 7 maggio 2027. La tappa successiva è prevista per il 22 gennaio all'Ecoteatro di Milano, seguita da un'apparizione a Roma il 18 marzo presso il Teatro Italia. Questa programmazione estesa permette al duo di portare la loro analisi sulle relazioni a diversi pubblici in tutta Italia, mantenendo alta l'attenzione sul tema dei cambiamenti personali nel tempo.

Also read Lecce Genoa 2-1, il VAR decide: vittoria del Genoa a Lecce

Dal primo sguardo a Milano alla proposta rapida

La loro storia ha origini lontane e sorprendenti, iniziando quando Valentina aveva tre anni e Jack otto, in una classe dove suo fratello studiava. I due si erano persi di vista fino al loro ritrovamento, avvenuto vent'anni dopo in un'aula studio di Ingegneria, luogo in cui Jack frequentava gli stessi corsi di sua sorella. L'ingegnere ricorda di aver riconosciuto immediatamente Valentina, notando la somiglianza con la sorella e ripercorrendo i ricordi dell'infanzia, decidendo in quel preciso momento di sposarla senza ancora averle parlato.

La relazione è proseguita a ritmo accelerato, con una proposta di matrimonio arrivata dopo appena due mesi di frequentazione. Oggi, il conto alla rovescia per i ventidue anni di unione è in corso, con la celebrazione prevista nel 2027. Il percorso artistico nasce dalla riscoperta di un foglio ingiallito contenente i buoni propositi iniziali, diventati il fulcro narrativo per analizzare come le aspettative cambino rispetto alla realtà vissuta quotidianamente.

Advertisement

La questione dei figli e l'arrivo di Pollon

Un tema centrale della narrazione è la divergenza sulle scelte genitoriali, che ha richiesto lunghe discussioni tra i due coniugi. Jack ha sempre espresso chiaramente la sua volontà di non avere figli, motivando questa scelta anche con l'ansia verso un mondo percepito come isolante, disgregato e pericoloso per un adolescente moderno. Valentina, pur desiderando diventare madre, ha poi deposto le armi quando Jack ha finalmente cambiato idea, trovandosi lei stessa in una fase in cui aveva già messo da parte quell'ipotesi.

La famiglia si è comunque ampliata con l'ingresso di Pollon, una splendida golden retriever che ha trovato spazio in casa. Questa presenza animale sottolinea come le dinamiche familiari si evolvano e si adattino alle nuove esigenze dei coniugi, offrendo un contrappunto affettuoso alle riflessioni più cupe sulla società contemporanea e sulla responsabilità genitoriale in tempi di crisi globale.

Intimità, gelosia e la premenopausa

Lo spettacolo esamina anche la sfera intima, sfatando miti sulla frequenza sessuale e sulla gelosia. Valentina e Jack sostengono che una coppia sia attiva sessualmente solo quando entrambi sono felici di esserlo, senza l'obbligo di rispettare scadenze prefissate che generano solo ansia da prestazione. Dopo ventidue anni, la curiosità iniziale lascia spazio a una conoscenza profonda del corpo dell'altro, dove l'equilibrio emotivo diventa fondamentale tanto quanto la passione fisica.

La conversazione tocca anche il tradimento, con l'opinione condivisa che la colpa debba essere portata da chi sbaglia, senza scaricarla sul partner. Valentina ammette di non saper nascondere le emozioni, rendendo impossibile il segreto, mentre Jack nota come la gelosia sia spesso ipocrisia dell'amore. Con l'avvicinarsi della premenopausa per lei e un crescente cinismo per lui, lo spettacolo racconta onestamente i cambiamenti fisici e psicologici che accompagnano un matrimonio lungo oltre vent'anni.