Valentina Filannino, inchiesta omicidio colposo dopo la morte a 35 anni

Procura di Trani indaga sulla morte di Valentina Filannino a Barletta. Ecco i dettagli sull'accesso al Dimiccoli e le accuse di negligenza medica.

La Procura di Trani ha aperto un'indagine formale per omicidio colposo riguardante la scomparsa di Valentina Filannino, una giovane donna di 35 anni deceduta a Barletta. Il caso riguarda l'assistenza ricevuta il 29 ottobre presso il pronto soccorso dell'ospedale Dimiccoli, dove la paziente era stata dimessa in condizioni apparentemente stabili, per poi peggiorare rapidamente dopo il rientro a casa.

Dettagli clinici e decorso degli eventi

La vicenda ha origine nella serata del 29 ottobre, quando Valentina Filannino si è recata autonomamente al dipartimento di emergenza e urgenza dell'ospedale Dimiccoli. La giovane riferiva di soffrire di un intenso dolore a una gamba, che si presentava clinicamente gonfia e livida. I medici del Dimiccoli hanno proceduto con gli accertamenti standard del caso.

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Al termine delle visite specialistiche e degli esami strumentali, l'équipe medica ha deciso di dimettere la paziente. A Valentina Filannino è stata prescritta una terapia farmacologica da assumere a domicilio. Le istruzioni fornite non prevedevano il ricovero immediato, nonostante i sintomi osservati sul arto inferiore.

Posizioni istituzionali e ruolo delle autorità

L'inchiesta è stata affidata ai Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, che indagano per ricostruire la sequenza esatta delle operazioni eseguite durante la giornata del 29 ottobre. La Procura di Trani verifica se vi siano state carenze nel percorso diagnostico o nella valutazione del rischio clinico. Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo, che implica la violazione di norme di cautela.

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L'ASL BAT, l'Azienda Sanitaria Locale che gestisce l'ospedale Dimiccoli di Barletta, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sulla vicenda. La direzione sanitaria ha espresso vicinanza alla famiglia Filannino e ha confermato la piena collaborazione con le autorità giudiziarie. L'ente assicura il necessario supporto tecnico per ricostruire l'intera documentazione clinica.

Impatto sociale e memoria della giovane

Valentina Filannino era una figura stimata nella comunità locale, avendo conseguito la laurea in Scienze della formazione primaria presso l'Università di Foggia. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione nel mondo accademico pugliese. Il rettore Lorenzo Lo Muzio e la direttrice del dipartimento di Studi umanistici, Barbara De Serio, hanno ricordato la sua determinazione.

La memoria di Valentina è stata evocata anche attraverso un video girato dall'influencer Laura Procacci durante la parata del 2 giugno a Roma. In quella circostanza, la giovane era stata immortalata mentre sosteneva la comunità dei militari. Il ricordo del suo impegno civile ha aggiunto un ulteriore strato di dolore alla perdita, colpita dalla tragicità delle circostanze ospedaliere che ne hanno determinato il decesso prematuro all'età di 35 anni.