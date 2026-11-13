Valentina Gabrielli, la sorella di Rebecca Gabrielli è scomparsa: il commovente addio di Ballando con le Stelle

Rebecca Gabrielli, ballerina professionista di Ballando con le Stelle, ha annunciato la scomparsa della sorella Valentina, morta il 7 novembre. Il commovente messaggio dedicato.

Rebecca Gabrielli, nota professionista del programma televisivo Ballando con le Stelle trasmesso su Rai 1, ha annunciato la scomparsa prematura della sua amata sorella Valentina. La morte di Valentina, avvenuta il 7 novembre, è stata causata da una grave malformazione congenita che l'ha accompagnata per tutta la vita. La ballerina ha condiviso la dolorosa notizia attraverso un messaggio pubblico sui social network, rendendo omaggio al legame indissolubile che le univa da sempre.

Il dolore e la lettera pubblica di Rebecca

Rebecca Gabrielli ha scritto una lettera straziante, definendo Valentina la sua dolcissima sorella e la sua pietra preziosa. Ha dichiarato che è difficile respirare senza la presenza della sorella, sottolineando come abbiano condiviso una vita intera, affrontando insieme ogni tempesta fin dal primo giorno di vita. La comunicazione mette in luce la natura profonda del loro rapporto e il vuoto immenso lasciato dalla scomparsa.

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Nel suo messaggio, la professionista di Rai 1 ha raccontato la tenace battaglia combattuta da Valentina contro la propria condizione di salute. Ha evidenziato come la sorella fosse nata lottando e avesse mantenuto una forza ineguagliabile fino all'ultimo istante. Rebecca ha notato che il cuore generoso di Valentina non ha mai voluto mollare, combattendo con ogni singolo battito anche quando il corpo e la malformazione richiedevano l'impossibile.

Un esempio di coraggio e resilienza

Valentina è stata descritta da Rebecca Gabrielli come la forza trainante della famiglia, un esempio puro di coraggio, resilienza e amore autentico. La ballerina ha sottolineato l'incorruttibile bontà di carattere della sorella, ricordando che non ha mai coltivato rancore verso nessuno. Al contrario, ha sempre offerto parole dolci, gesti affettuosi e un amore immenso da donare a chiunque, includendo persino le persone che non conosceva personalmente.

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La relazione tra le due sorelle era basata su un reciproco sostegno incondizionato. Valentina è stata la prima fan di Rebecca e la sua più grande sostenitrice in ogni progetto artistico e personale. Rebecca Gabrielli ha promesso di continuare a essere un sostegno per lei, dedicando ogni singolo passo e ogni ballo sul palco alla luce e all'anima della sorella scomparsa.

Impegno familiare e futuro dello spettacolo

Oltre al dolore personale, Rebecca Gabrielli ha affrontato temi legati alla cura familiare e alla quotidianità. Ha rassicurato gli affezionati sul destino di Pippi, il cane di famiglia, affermando che ci penseranno loro a prendersene cura e che non sarà mai solo. Ha anche espresso la sua fiducia nella forza di loro madre, promettendo che sarà forte per tutti i membri della famiglia in questo momento di profonda tristezza.

La ballerina di Ballando con le Stelle ha confessato il suo senso di smarrimento e la sensazione di sentirsi a metà, a causa della voragine lasciata dalla scomparsa. Ha chiesto scusa per non essere sempre riuscita a esprimere verbalmente quanto tenesse alla sorella, sperando che Valentina percepisse l'amore dal suo sguardo e dalla certezza silenziosa del loro legame. Ha concluso affermando che nessuno, né la distanza né il tempo, potrà mai separarle, definendo Valentina il suo angelo custode eterno.