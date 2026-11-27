L'attrice Valentina Lodovini parla del nuovo film È andata così, delle sue relazioni passate e della sua filosofia sulla maternità e le feste.

Valentina Lodovini torna sul grande schermo con il film È andato così, una pellicola che esplora le complessità della vita moderna attraverso la storia di Cecilia, una madre single indebitata che ritrova il sostegno degli ex partner. L'attrice, intervistata dal settimanale Sette, ha offerto uno spaccato intimo della sua personalità, confermando che la recita non è solo una performance ma un riflesso di principi ferrei che applica anche nella vita reale.

La trama del film e il supporto degli ex

La pellicola È andata così racconta le vicende di Cecilia, una donna che vive in un casolare in campagna con i suoi due figli e che si trova a dover affrontare una grave situazione finanziaria, senza più la sua attività lavorativa. A soccorrerla in questo momento difficile ci sono tre uomini del suo passato: Christophe, un regista narciso interpretato da Valerio Mastandrea; Guido, un ex manager diventato rider, interpretato da Leonardo Lidi; e Tony, un agente musicale di poco successo, interpretato da Michele Riondino.

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La pellicola invita il pubblico a ridere e a riflettere sulle dinamiche relazionali, presentando una situazione in cui il passato torna a bussare alla porta in momenti di vulnerabilità. Per l'attrice 48enne, questa narrazione cinematografica rappresenta una sfida significativa, poiché lei stessa ammette di non essere in grado di convivere con tre uomini della sua storia amorosa nella realtà, chiudendo definitivamente ogni capitolo passato.

I limiti personali sull'amicizia ex partner

Valentina Lodovini ha dichiarato con fermezza al settimanale del Corriere della Sera che per lei sarebbe impossibile restare in contatto con gli ex partner, una posizione che lei stessa riconosce come un limite personale. "Io quando chiudo, chiudo", afferma l'attrice, spiegando che non crede nella possibilità di mantenere un'amicizia con coloro con cui ha avuto una relazione sentimentale, distinguendo nettamente questa figura dalla semplice conoscenza.

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Sebbene ammetta che non ci restano solo i ricordi, a volte buoni e a volte meno, ha anche confessato di aver superato i suoi principi in circostanze estreme, facendo delle eccezioni solo per due persone con cui ha mantenuto un legame telefonico. "Ci sono due persone che in momenti molto dolorosi della vita ho chiamato. Gli altri grazie, no", spiega l'attrice, rivelando che questi contatti sono avvenuti solo in occasioni di profonda sofferenza personale.

La filosofia dell'amore e della guarigione

Nelle relazioni amorose, Valentina Lodovini segue una filosofia basata sulla pazienza e sulla guarigione dalle ferite emotive, preferendo aspettare di essere pronta piuttosto che agire nell'impulsività o nella rabbia. "In amore è meglio aspettare di guarire, perché le ferite bruciano anche se sarebbe più facile incazzarsi", confessa l'attrice, sottolineando che entrambe le parti, chi lascia e chi viene lasciato, soffrono profondamente.

L'attrice ammette di aver vissuto entrambe le dinamiche, dichiarando che direbbe 50 e 50 tra aver lasciato e essere stata lasciata, ma che in entrambi i casi il dolore è intenso e accompagnato da dubbi e sensi di colpa. "Fa male sempre, anche quando decidi tu. Ti viene il dubbio che sia la cosa giusta, ti senti in colpa", aggiunge, riconoscendo che a volte si lascia una persona perché ce n'è un'altra, una situazione che anche lei ha sperimentato in prima persona.

Onestà nelle relazioni e celebrazioni personali

Valentina Lodovini si definisce una persona che non prende in giro i partner e che preferisce la trasparenza assoluta rispetto alle scuse evasive o alle pause temporanee. "Se c'è un'altra persona, lo dico", afferma, dimostrando una grande onestà intellettuale nelle sue relazioni, rifiutando il gioco del nascondere le proprie intenzioni o sentimenti verso terze persone.

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Oltre alle vicende sentimentali e lavorative, l'attrice ha anche rivelato le sue abitudini relative alle feste e alle ricorrenze sociali, dichiarando di non celebrare né Natale né Capodanno. "Natale e Capodanno? No, celebro solo il 25 aprile", spiega Valentina Lodovini, indicando una preferenza netta per una data che ha un significato storico e personale molto più forte rispetto alle tradizionali festività invernali, confermando la sua natura schietta e diretta.