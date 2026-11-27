Valentina Marzabotto, autrice del romanzo fantasy La pergamena del destino pubblicato da Bookabook, ha dedicato l'opera al fratello Giovanni, vittima dell'incendio dei Le Constellation.

Valentina Marzabotto, scrittrice e autrice del romanzo La pergamena del destino, sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita a causa della perdita del fratello Giovanni. Il dolore di questa assenza è profondo e lascia un segno indelebile, richiedendo una forza straordinaria per affrontare ogni nuova giornata. Nonostante la tragedia, Valentina continua a guardare avanti, custodendo nel cuore il ricordo di quel fratello con cui condivideva passioni, racconti e progetti letterari.

Dettagli sul romanzo e pubblicazione Bookabook

La pergamena del destino, pubblicato da Bookabook il 18 dicembre 2025, rappresenta l'esordio editoriale di Valentina e l'inizio di un progetto narrativo più ampio. Si tratta di un romanzo fantasy di 231 pagine che conduce il lettore in un universo dove storia, mitologia etrusca e fantasia si intrecciano. La storia è ambientata nell'antica città etrusca di Kainua, l'attuale Marzabotto, e nella Bologna del Quattrocento.

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Al centro della vicenda ci sono Eris, dea del Caos, e Vanth, divinità legata al mondo degli inferi e al destino. Una misteriosa pergamena apre interrogativi sul futuro, sul libero arbitrio e sulle conseguenze delle scelte individuali. Un racconto che invita a riflettere su quanto sia possibile decidere della propria esistenza e su quanto, invece, il destino possa riservare strade imprevedibili.

Il ruolo di Giovanni nel processo creativo

Il romanzo non è stato concepito come un libro isolato, ma come il primo capitolo di una trilogia. Giovanni aveva letto la prima bozza del romanzo, dando suggerimenti, osservazioni e consigli. Era stato uno dei primi lettori e sostenitori del progetto della sorella, partecipando alla revisione del testo e vedendo la copia stampata con i ringraziamenti.

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La passione per la scrittura di Valentina nasce molto prima della pubblicazione. Fin dall'infanzia, in famiglia, c'era l'abitudine di inventare storie e lasciarsi trasportare dalla fantasia. Un mondo condiviso anche con Giovanni, che aveva partecipato con entusiasmo alla nascita del progetto letterario della sorella. Dietro queste pagine c'è un lavoro durato anni, iniziato molto prima che il libro arrivasse nelle librerie.

La tragedia dei Le Constellation e l'impatto emotivo

Giovanni ha perso la vita nell'incendio del locale Le Constellation, durante i festeggiamenti di Capodanno. Una notizia che ha sconvolto la famiglia e lasciato un vuoto enorme. Per la perdita del fratello, Valentina ha significato anche un cambiamento profondo nel rapporto con la scrittura.

Raccontare, inventare e dare vita a nuovi personaggi, attività che prima rappresentavano una gioia, sono diventate inevitabilmente più difficili. I pensieri e i ricordi hanno trovato spazio anche nelle pagine di un diario personale. Quando viene a mancare una persona così importante, persino le parole possono sembrare insufficienti per esprimere il dolore.

Il futuro letterario e la resilienza di Valentina

Valentina ha già raccontato di aver completato il secondo volume della trilogia, mentre per il terzo sarà necessario ancora del tempo. Il secondo volume della trilogia è pronto e il percorso letterario non si ferma al primo libro. Un progetto che dimostra quanto il suo percorso letterario sia stato pensato e costruito con passione e dedizione.

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Essere una donna forte non significa sostenere che abbia superato il dolore. Una perdita simile non si supera semplicemente: si impara, con enorme fatica, a conviverci. La sua forza sta nel continuare a portare avanti i propri progetti, nel ricordare Giovanni e nel cercare di mantenere vivi quei valori che caratterizzavano il loro rapporto.

C'è anche un impegno verso gli altri, in particolare verso i giovani che desiderano avvicinarsi alla scrittura e al mondo editoriale. Valentina sta inoltre cercando di mantenere un legame con le altre famiglie colpite dalla tragedia, nella consapevolezza che condividere il dolore possa rappresentare un sostegno importante. Non è un percorso semplice, ma racconta una grande dignità e una straordinaria volontà di non arrendersi.

C'è qualcosa di profondamente simbolico nel fatto che il primo romanzo di Valentina parli proprio di destino. Nelle pagine de La pergamena del destino si affrontano il futuro, le scelte e il libero arbitrio. Temi che oggi, dopo quanto accaduto a Giovanni, assumono inevitabilmente un significato ancora più intenso.

La storia di Valentina è una testimonianza di forza, sensibilità e coraggio. Non perché non pianga, non perché non soffra, ma perché continua a vivere, a credere nei suoi progetti e a custodire l'amore per il fratello. Con un impegno verso gli altri e un legame con le altre famiglie colpite dalla tragedia, mostra un percorso di resilienza.