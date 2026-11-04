Valentina Nappi e i Radicali: Crisi per Tassa Etica e Mancato Deposito

Valentina Nappi si distanzia dai Radicali Italiani dopo la scomparsa della raccolta firme contro la Tassa Etica. Filippo Blengino e Più Europa chiedono chiarimenti.

La collaborazione tra la pornostar Valentina Nappi e il partito Radicale Italiano è stata interrotta bruscamente a causa della mancata presentazione in Parlamento della proposta di legge volta a sopprimere la Tassa Etica. Questa controversia ha portato alle dimissioni del segretario Filippo Blengino e ha creato un forte attrito con la componente Più Europa del partito, rivelando profonde divisioni interne sulla gestione delle iniziative legislative e sulla trasparenza operativa.

La Crisi del Deposito Parlamentare e le Dimissioni

La situazione è precipitata quando è emerso che la raccolta firme, sostenuta pubblicamente da Valentina Nappi e da altre creatori di contenuti per adulti, non era stata depositata né alla Camera né al Senato. Filippo Blengino, segretario dei Radicali Italiani, ha denunciato questa mancanza di trasparenza, definendo il comportamento della direzione del partito come inaccettabile e motivando la propria rinuncia alla carica con la necessità di proteggere l'integrità dell'organizzazione. La scomparsa materiale della proposta ha innescato un processo di verifica istituzionale immediato.

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La componente Più Europa, guidata nelle sue posizioni da Riccardo Magi, ha partecipato attivamente alla denuncia della mancata presentazione. Magi, deputato e membro dei Radicali Italiani grazie alla doppia tessera, ha effettuato personalmente un controllo nelle sedi parlamentari per accertare lo status del documento. La sua indagine ha confermato che la proposta di legge relativa alla Tassa Etica risulta assente negli archi legislativi, un fatto definito gravissimo che ha richiesto una spiegazione immediata da parte dei promotori dell'iniziativa.

La Reazione di Valentina Nappi e dei Sostenitori

Valentina Nappi, che aveva offerto la propria immagine per sponsorizzare la campagna contro l'addizionale Irpef sui redditi del settore pornografico, ha espresso forte delusione e scetticismo verso la versione ufficiale fornita dal partito. Durante una conversazione telefonica, la modella ha dichiarato di non voler avere più relations con i "casini dei radicali", sottolineando la propria buona fede e la fiducia precedente nelle procedure del movimento. Nappi ha anche ipotizzato che la polemica fosse strumentalizzata a fini politici interni.

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La pornostar, reduce da un controllo veterinario per il suo cane, ha respinto l'idea che la mancata raccolta fosse il problema reale, suggerendo piuttosto che si trattasse di una manovra per fare politica. Nappi guida un gruppo di creatori OnlyFans che si oppongono al balzello voluto da Silvio Berlusconi. Ha anche smentito fermamente le voci sulla propria candidatura alle prossime elezioni politiche, definendo l'ipotesi priva di fondamento reale e tagliando corto su qualsiasi speculazione elettorale che la coinvolgesse direttamente.

Le Dimissioni di Filippo Blengino e le Accuse

Filippo Blengino ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di segretario dei Radicali Italiani, accusando il presidente Matteo Hallissey di una gestione opaca e di una concezione proprietaria del partito. L'ex segretario ha utilizzato un comunicato ufficiale per denunciare la mancanza di chiarezza sulla sorte della petizione, estendendo le critiche ad altre vicende interne che hanno eroso la fiducia nei meccanismi decisionali. La sua uscita di scena ha evidenziato la gravità della frattura interna.

Le accuse rivolte a Matteo Hallissey non si limitano alla questione della petizione, ma includono anche il suo ruolo nella disputa tra le fazioni dei Radicali Italiani e Più Europa. Blengino ha indicato come causa primaria della crisi la mancata presentazione della proposta di legge nonostante la campagna mediatica e il sostegno pubblico ricevuto. Questa azione ha compromesso la credibilità dell'iniziativa e ha aperto la strada a un conflitto diretto con la componente guidata da Riccardo Magi.

Le Dichiarazioni di Matteo Hallissey e la Strategia Alternativa

Matteo Hallissey, presidente dei Radicali Italiani, ha risposto alle accuse attraverso un comunicato congiunto firmato anche da Valentina Nappi, spiegando che la mancata presentazione era dovuta ai ritardi degli enti locali nella certificazione di parte delle cinquantamila firme raccolte. Hallissey ha confermato la raccolta di cinquantamila firme e ha sostenuto che la decisione di cambiare strategia fosse stata concordata con Riccardo Magi per non perdere il lavoro svolto.

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Il presidente ha annunciato che i Radicali Italiani stanno cercando di allegare la richiesta di abolizione della Tassa Etica alla manovra di bilancio sotto forma di emendamento parlamentare, una mossa volta a valorizzare le firme raccolte. Hallissey ha riferito di aver già ottenuto riscontri positivi dalla maggioranza di centrodestra, inclusa la partecipazione di Fratelli d'Italia e Forza Italia, suggerendo una possibile via legislativa alternativa per raggiungere l'obiettivo iniziale.

Convergenza su Valentina Nappi e Prospettive Future

Nonostante le polemiche, Matteo Hallissey ha confermato che Valentina Nappi rimarrebbe un'ottima candidata se si tornasse a parlare di elezioni politiche, basandosi sulla condivisione dei valori contro il bigottismo che penalizza l'industria dell'intrattenimento per adulti. Questa posizione rappresenta l'unico punto di convergenza tra le diverse anime del partito, uniti nell'obiettivo di superare le restrizioni fiscali sul settore. La questione delle dimissioni di Blengino e delle accuse di più Europa resta però aperta.

La dinamica interna ai Radicali Italiani evidenzia tensioni profonde tra la volontà di mantenere alleanze ampie, come quella con il Campo Largo sostenuta da Magi, e la preferenza per legami più stretti con partiti come Azione, difesa da Hallissey. La vicenda della Tassa Etica e la figura di Valentina Nappi hanno funzionato da catalizzatore per queste divergenze strategiche e personali, lasciando il partito in una fase di ridefinizione delle proprie strutture di comando e delle proprie iniziative legislative.