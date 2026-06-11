Un racconto commovente di Valentina Persia, che ha aperto la sua esperienza di depressione post partum durante una puntata di Vieni da me condotta da Caterina Balivo. La comica ha lanciato un appello contro il giudizio e ha invitato le donne a non giudicare e a chiedere aiuto quando necessario.

Valentina Persia e la depressione post partum : 'Mi sentivo inadeguata, nessuno ti racconta il rovescio della maternità'. Un racconto sempre molto toccante che commuove gli ospiti in studio, da Cristina Chiabotto a Caterina Balivo stessa.

La comica ricorda: 'Per cinque mesi non sono stata bene. Quando ci si prepara alla maternità, ti raccontano tutti che sarà meraviglioso, che sentirai un amore immediato, che quando tornerai a casa sarai finalmente una donna appagata. Nessuno ti dice che c’è anche un rovescio della medaglia: parlò di depressione post partum per la prima volta proprio da Caterina Balivo, quando quest’ultima conduceva Vieni da me: ‘Quando l’ho dichiarata da te, mi hanno scritto tantissime persone.

Con alcune ho fatto anche videochiamate, dando supporto, ovviamente non da psicologa’. Per questo, ha spiegato, il suo libro ‘Questo bimbo a chi lo do’ vuole essere ‘una carezza da tenere sul comodino’, per far sentire le donne meno sole. Valentina ha poi lanciato un appello contro il giudizio: ‘Non bisogna giudicare, perché non si può mai sapere cosa c’è nella testa di una donna che ha avuto soltanto la sfortuna di non alzare la mano e chiedere aiuto’.

E sulla sua esperienza ha aggiunto: ‘Io ho alzato la mano e ho detto che avevo un problema . Ho capito che per essere una buona madre, imperfetta come sono io, bisogna soltanto seguire l’istinto e il proprio cuore. Oggi i suoi gemelli, Lorenzo e Carlotta, hanno quasi 11 anni e sanno tutto: ‘Loro sanno del libro, sanno che per mamma i primi tempi non è stato facile. Avevo paura di non stare facendo bene’.

Poi la riflessione finale: ‘La mia paura era quella di non sentire amore all’inizio. La psicologa mi disse: già il fatto che tu ti poni la domanda significa che questo amore c’è. Allora non capivo, adesso sì’. E conclude rivolgendosi alle donne: ‘Se sentite anche il minimo sconforto, quella sensazione che non vi fa dormire bene, che non vi fa sorridere e non vi fa sentire la gioia immediata, sappiate che non siete sole. Chiedete aiuto, perché passa’





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