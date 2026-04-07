Valentino Bags Lab: Revocata Anticipatamente la Misura di Prevenzione a Milano

La società controllata da Valentino spa, produttrice di borse, esce anticipatamente dal controllo giudiziario a Milano grazie alla rapida riorganizzazione e al rispetto delle prescrizioni. L'azienda ha reagito prontamente dopo le accuse di sfruttamento del lavoro, tagliando i rapporti con fornitori non conformi e internalizzando parte della produzione.

La società, attiva nella produzione di borse in pelle e articoli da viaggio, controllata da Valentino spa, ha visto la revoca anticipata della misura di prevenzione disposta dal Tribunale di Milano. La decisione, emessa dalla sezione Misure di Prevenzione, è arrivata con notevole anticipo rispetto ai dodici mesi inizialmente previsti, dimostrando una rapida e significativa riorganizzazione aziendale.

Il provvedimento era stato applicato nel maggio 2023, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dal pubblico ministero Paolo Storari, relativa a presunte agevolazioni colpose da parte dell'azienda nei confronti di almeno due opifici cinesi sospettati di caporalato. Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro avevano evidenziato gravi irregolarità: lavoratori stranieri impiegati senza permesso di soggiorno né contratto di lavoro, macchinari privi dei necessari dispositivi di sicurezza e ritmi produttivi intensi, con attività che si protraevano anche durante le ore notturne e nei giorni festivi. La svolta è stata determinata dalla reazione tempestiva dell'azienda, che ha dimostrato un impegno concreto nel correggere le criticità riscontrate. Valentino Bags Lab, come riportato da Il Corriere della Sera, ha infatti “reciso integralmente i rapporti con i fornitori” risultati non conformi agli standard e ha avviato un processo di internalizzazione di parte delle lavorazioni, con l'obiettivo primario di ridurre la dipendenza da terzi e rafforzare il controllo diretto sulla produzione. L'azienda ha inoltre intensificato la collaborazione con l'amministratore giudiziario e con il Tribunale, implementando e rafforzando i propri sistemi organizzativi e di controllo. Questi presidi, sebbene in una realtà definita “sostanzialmente sana”, si erano rivelati insufficienti a prevenire il rischio di infiltrazioni nella filiera, caratterizzata da condizioni di sfruttamento. Il Tribunale ha sottolineato l'importanza cruciale del rispetto puntuale delle prescrizioni e, soprattutto, della velocità con cui l'azienda ha riorganizzato le proprie attività, adottando una condotta improntata alla legalità. Questi elementi chiave hanno portato alla revoca immediata della misura di prevenzione. La società, che conta circa 100 dipendenti e genera un fatturato annuo di 23 milioni di euro, con sede a Rosate, nell'hinterland milanese, esce quindi in anticipo dal regime di controllo giudiziario. Questo rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di risanamento e di messa in sicurezza della filiera produttiva, un successo che evidenzia l'impegno dell'azienda nel rispetto delle normative e nella tutela dei propri dipendenti. L'azienda ha dimostrato di aver appreso dalle proprie esperienze, adottando misure concrete per prevenire il ripetersi di situazioni simili e per garantire condizioni di lavoro dignitose e conformi alla legge. Questo risultato testimonia la capacità di un'azienda di reagire in modo responsabile e proattivo di fronte a problematiche complesse, trasformando una situazione critica in un'opportunità di miglioramento e di consolidamento del proprio business, con un impatto positivo sull'intero settore. L'azienda si è impegnata a creare un ambiente di lavoro trasparente e sicuro, in cui i diritti dei lavoratori siano pienamente tutelati e dove la legalità sia un valore fondamentale. Inoltre, l'uscita anticipata dal controllo giudiziario testimonia anche l'efficacia degli strumenti di prevenzione e di controllo adottati dalle autorità competenti, che hanno saputo agire in modo tempestivo ed efficace per contrastare fenomeni di sfruttamento lavorativo e per garantire il rispetto delle norme. Questo caso rappresenta un esempio di come la collaborazione tra azienda, autorità giudiziaria e istituzioni possa portare a risultati concreti nella lotta contro il lavoro nero e il caporalato, contribuendo a creare un ambiente economico più equo e sostenibile. Il percorso intrapreso da Valentino Bags Lab dimostra che è possibile coniugare il successo imprenditoriale con la responsabilità sociale, creando valore per l'azienda, per i lavoratori e per la comunità. Infine, questo evento positivo è un segnale incoraggiante per l'intero settore manifatturiero, che può trarre insegnamento da questa esperienza e adottare modelli di business più virtuosi e sostenibili, contribuendo a rafforzare l'immagine del made in Italy nel mondo. L'azienda si è impegnata a continuare a monitorare la propria filiera produttiva, a rafforzare i controlli e a collaborare con le autorità competenti per prevenire il ripetersi di situazioni simili e per garantire la piena conformità alle normative vigenti





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