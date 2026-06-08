Valentino Rockstud: la rinascita del 2026 tra storia, iconicità e tendenze

Dall'esordio del 2010 alla collezione Pre-Fall 2026 di Alessandro Michele, la storia delle scarpe Valentino Garavani Rockstud, icona di stile che unisce eleganza e ribellione attraverso borchie metalliche e design a gabbia. Analisi dei modelli trend e del loro impatto sulla moda contemporanea.

Le scarpe Valentino Garavani Rockstud rappresentano un'icona di stile nata nel 2010 sotto la direzione creativa di Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli. Il loro design distintivo, caratterizzato da una struttura a gabbia con cinturini e borchie piramidali in metallo, ha rivoluzionato l'estetica della maison, coniugando l'eleganza sofisticata italiana con un'anima ribelle e rock.

Dopo aver dominato il decennio 2010, le Rockstud sono tornate prepotentemente alla ribalta nella collezione Pre-Fall 2026 firmata da Alessandro Michele, che ne ha rinnovato le proporzioni con punte più affusolate e una silhouette contemporanea. La loro versatilità le ha rese un must-have su red carpet e street style, interpretate da celebrity come Miranda Priestly, e oggi spaziano da décolleté con tacco a sandali flat e ballerine, mantenendo sempre l'equilibrio tra lusso e grinta.

La 'borchie mania' coinvolge anche borse e accessori, confermando il Rockstud come linguaggio visivo intramontabile della moda Valentino





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