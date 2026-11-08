Valentino Rossi ricorda Marco Simoncelli: la tragedia di Sepang e la scelta di restare in pista

Valentino Rossi narra l'incidente mortale di Marco Simoncelli a Sepang il 23 ottobre 2011 nel nuovo estratto dell'autobiografia edita da Rizzoli.

Valentino Rossi rivive i momenti terribili della scomparsa di Marco Simoncelli nel nuovo estratto dell'autobiografia ' Valentino Rossi, La mia storia', pubblicata da Rizzoli e disponibile martedì 10 novembre. Il nove volte campione del mondo torna a raccontare con crudo realismo la dinamica dell'incidente accaduto il 23 ottobre 2011 a Sepang, durante il Gran Premio di Malesia. Questa narrazione rappresenta un momento di riflessione profonda e aperta sul legame umano tra i due piloti e sul dolore condiviso.

Il legame umano prima della tragedia

Prima che nascesse ufficialmente il progetto dell'Academy, il rapporto tra Rossi e Simoncelli era già radicato su una genuina amicizia di stampo romagnolo. Marco era descritto come un ragazzo alto, pieno di energia e con una simpatia travolgente, tanto da essere ribattezzato affettuosamente Pippo per la sua fisicità. Quando il Sic richiese tra il 2006 e il 2007 di allenarsi insieme per migliorare, Valentino non vide alcuna minaccia alla propria posizione in pista. Accolse subito il compagno di corse come un fratello minore, diventandone una guida sicura nel mondo delle due ruote.

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La dinamica fatale della curva dieci

Il racconto si concentra sui secondi concitati del secondo giro, dopo l'inizio di gara e il duello con Bautista. Simoncelli perde l'aderenza della ruota anteriore alla curva dieci. Secondo la normale psicologia dei piloti in crisi, la mente cancella istantaneamente il collega caduto dall'equazione di gara, ma la traiettoria della Honda di Marco risulta anomala. Invece di scivolare verso l'esterno, la moto rientra improvvisamente al centro del tracciato, dove si trasforma nell'ombra della moto del Sic.

L'impatto con Colin Edwards e con la Ducati di Valentino diventa quindi inevitabile. Al rientro ai box, il nove volte campione del mondo non comprende ancora la gravità della situazione. La drammatica realtà si palesa solo quando Uccio gli comunica che a Marco si è sfilato il casco nell'urto. Il silenzio irreale che segue nel paddock viene rotto dalla consapevolezza del padre Paolo, giunto immediatamente sul luogo dell'incidente per assistere al peggio.

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La colpa e la decisione di restare

Nelle settimane successive alla tragedia, Rossi affronta una spirale di interrogativi atroci. Si chiede cosa avrebbe potuto fare diversamente, se avrebbe potuto capire l'accaduto o spostarsi più a destra per evitare l'impatto. Il tempo fornirà poi una risposta logica, legata all'assoluta casualità della dinamica, ma inizialmente quel peso schiacciante sul cuore sembra insopportabile. Nonostante lo strazio condiviso con la famiglia di Simoncelli durante la veglia funebre, il mondo dei media chiede al campione se intende ritirarsi dalle corse.

Valentino scarta questa possibilità fin da subito. Considera il rischio, per quanto tragico, come parte integrante dell'amore per la velocità che lui e Marco hanno sempre condiviso. La scelta di non mollare rappresenta quindi non solo una professione, ma un tributo alla passione che univa i due piloti in modo viscerale e indissolubile.