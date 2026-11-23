Valeria Marini racconta a Verissimo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, il desiderio di maternità e i segreti della sua vita sentimentale passata con Jimmy.

Durante la puntata di domenica 22 novembre, Valeria Marini è apparsa nel salotto pomeridiano di Verissimo su Canale 5, confrontandosi a cuore aperto con la conduttrice Silvia Toffanin. La showgirl, appena eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha utilizzato questa piattaforma mediatica per analizzare il suo momento attuale, sospeso tra nuovi equilibri personali e un'attenta riflessione sulla sua vita privata. L'intervista ha rappresentato un'occasione rara per scendere nei dettagli del suo percorso emotivo e professionale recente.

Il sogno di maternità e la nuova cautela sentimentale

La rivelazione centrale riguarda il desiderio profondo di costituire una famiglia, una meta che Valeria Marini non ha mai abbandonato nonostante le scelte attuali. La showgirl ha dichiarato esplicitamente di sognare di adottare un bambino, affermando che questo rappresenta il suo obiettivo principale per il futuro. Tuttavia, questa aspirazione convive con una marcata prudenza nelle relazioni attuali, dettata dalle esperienze dolorose del passato e dalla necessità di tutelare la sfera privata.

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Valeria Marini ha confessato di avere una relazione attuale con un partner che non intende esporre ai riflettori per proteggerlo. Ha ammesso che, dopo tutto ciò che ha attraversato, è molto attenta a non ripetere errori di valutazione. Sebbene sappia di essere stata amata intensamente in passato, sottolinea di aver amato più di quanto abbia ricevuto, esprimendo ora la ferma volontà di trovare una stabilità emotiva duratura e serena.

Una carriera stakanovista e la prigione dorata degli impegni

Al centro del discorso è stata anche la sua dedizione totale al lavoro, definita da Valeria Marini in modo ironico ma doloroso come uno stile di vita stakanovista. Ha raccontato di come questa costante attività professionale abbia spesso soffocato gli affetti più cari e tolto spazio alla serenità personale. La sensazione prevalente è quella di sentirsi prigioniera di un calendario sempre pieno, fatto di corse, viaggi e impegni che non le permettono di godersi la vita.

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Un esempio emblematico citato è la distanza dalla sorella, che abita a un solo metro da lei, ma che vede esclusivamente durante le feste come Natale. Valeria Marini ha definito questa situazione una "prigione dorata", sottolineando il costo emotivo delle rinunce imposte dal successo professionale. La sua richiesta personale è quella di ritagliarsi finalmente del tempo per sé stessa, dedicandolo al cuore e all'anima, staccando la spina dalla frenesia mediatica.

Il passato sentimentale: Cottone, la Rota e il legame con Jimmy

Il bilancio della vita amorosa ha toccato anche punti nodali del suo passato, inclusa la fine rapida del matrimonio con l'imprenditore Giovanni Cottone. Valeria Marini ha ricordato che quell'unione si è conclusa con un annullamento alla Sacra Rota in soli quattro mesi, un evento che ha segnato la sua percezione delle scelte sbagliate commesse in età più giovane. Ha ammesso di essere caduta in trappole sentimentali, riconoscendo apertamente i suoi errori di giudizio.

Un capitolo speciale è stato dedicato al rapporto con Gimmi Cangiano, un legame intenso che Valeria Marini intende preservare nella memoria. Ha definito Jimmy una persona che le ha toccato il cuore, ammettendo di aver sbagliato a chiudere la relazione quando si è resa conto che non vi era serenità, dato che lui era sposato. Nonostante la fine della storia passionale, i rapporti rimangono positivi: è diventata amica della sua ex moglie e mantiene ottimi contatti con la madre di lui, dimostrando come il rispetto e l'affetto siano sopravvissuti al tempo.