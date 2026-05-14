Valeria Marini, i sex toy e il sesso a tre. Un dialogo senza tabù tra una showgirl e una escort su sesso, potere e denaro

In una puntata di Privé by MOW ed Escort Advisor, Valeria Marini si racconta senza filtri tra sesso, desiderio e fantasie, mentre una escort si confronta con lei sul rapporto tra sesso, potere e denaro.

Valeria Marini , i sex toy e il sesso a tre . Ospite della nuova stagione di Privé by MOW ed Escort Advisor , il videocast che nella prima puntata la vede protagonista in una lunga conversazione con il direttore Moreno Pisto, per Valeria è stato un dialogo senza tabù , provocatorio e sorprendentemente intimo.

La showgirl si racconta senza filtri tra sesso, desiderio e fantasie, parlando apertamente delle sue esperienze intime. Alla domanda sul sesso a tre, Valeria risponde senza esitazioni: ‘Sì, l’ho fatto con due uomini. Bellissimo’. E aggiunge che, rispetto all’esperienza con due donne, ‘con due uomini è più bello’.

Poi sulla sessualità e la masturbazione: ‘Mi masturbo tutti i giorni. Ho bisogno di staccare la spina perché penso troppo’. Poi confessa la sua passione per i sex toy: ‘Li adoro. Mi piacciono quelli che vibrano.

Il mio preferito? Il succhia clitoride’. Moreno incalza: ‘Tu sei pro sesso anale? ’ e Valeria replica: ‘Il sesso è un universo infinito.

Quello che ti piace’. L’intervista prende una piega ancora più inaspettata quando entra in studio Lory, escort presente su Escort Advisor, che si confronta con Valeria sul rapporto tra sesso, potere e denaro. Ne nasce un dialogo serrato e pieno di sfumature tra due visioni diverse dell’eros.

‘Mi piace vincere sessualmente con un uomo e sottometterlo anche economicamente’, racconta Lory. ‘Scelgo io come usare gli uomini e non mi faccio usare’. Valeria replica con sincerità: ‘Per me è l’opposto. Farsi pagare per fare l’amore significa farsi usare’.

Ma il confronto tra le due resta aperto, curioso e mai giudicante. Tra racconti di sesso in ascensore, nei bagni del treno e confessioni sugli orgasmi, la puntata affronta anche il tema della legalizzazione del sex work: ‘Certamente qui siamo tutti pro legalizzazione’ dice Valeria Marini. La escort Lory specifica: ‘Per fare questo lavoro ci vuole coraggio, perché non siamo tutelate.

Non tutti sanno affrontare la persona che apre la porta, bisogna avere carattere e dimostrare di essere più forte della persona che sta per entrare e stai per conoscere… Quando parliamo di escort parliamo anche di protezione. Ecco perché voglio la legalizzazione di questo lavoro. Perché in Svizzera c’era la signora che ci chiamava e ci faceva le analisi ogni sei mesi, gratuitamente’





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