Valerio Berruti: l'artista delle Langhe tra sogno e realtà

Intervista a Valerio Berruti, artista albese che ha conquistato il mondo restando fedele alle sue radici. Dalla chiesa di Verduno alla Biennale di Venezia, un viaggio tra arte, memoria e critica sociale.

Valerio Berruti , a 50 anni, è un artista che ha fatto della sua terra natale, le Langhe , il centro del suo universo creativo. Nato ad Alba, ha comprato una chiesa a Verduno a 18 anni, un gesto che oggi appare profetico.

"Le case lì attorno costavano come un garage ad Alba, oggi valgono milioni. È tutto inavvicinabile", racconta con un sorriso amaro. Lo incontriamo in un capannone nella zona industriale, prima delle botteghe gourmet e dei localini che hanno trasformato le colline del vino in un paradiso turistico filtrato da Instagram.

Berruti ha portato le sue statue di bambini e una giostra di sette metri di diametro al Palazzo Reale di Milano, ha composto musica a Tokyo, ma non se n'è mai andato davvero. Passeggia tra teli di juta, tute da meccanico, libri e disegni a mano. Un carillon suona Ludovico Einaudi. A gennaio compirà cinquant'anni.

"Ho sempre pensato che avrei fatto l'artista. Alle superiori partecipavo ai concorsi di pittura e andavo a Torino a mostrare i miei quadri, qui non c'era niente. Poi mi sono trasferito nella cappella. Non avevo neanche l'acqua o la luce.

Andavo in bagno al ristorante dei Bercau e non c'erano cellulari: chi mi cercava, chiamava lì e i gestori segnavano i messaggi su un foglio. Richiamavo col telefono a gettoni. Ma credevo nella meritocrazia e spendevo tutti i soldi che avevo per spedire candidature ai concorsi internazionali. Senza internet, i bandi li scoprivi leggendo Artforum, Flash Art, Frieze".

La svolta arriva presto: "Sono arrivati i primi residency grant: posti dove ti pagavano vitto e alloggio per vivere e creare. Non credo nella figura romantica del genio drogato, nessuna galleria investe su un tossico. Persino Banksy è dentro una macchina perfettamente organizzata. Il sistema lo cambi con le opere, se hai qualcosa di urgente da dire".

Il passaggio chiave è stato essere il più giovane artista a fare il Padiglione Italia alla Biennale di Venezia.

"Qualcosa che mi ha aperto il mondo". Nei primi anni Dieci, la storia del pittore nella chiesetta esce dalle cronache locali: lo studio affacciato sul Belvedere affascina.

"È normale, non mi ha mai dato fastidio. Come insegna Vasari, gli artisti sono anche la loro biografia. Se Van Gogh non si fosse tagliato l'orecchio, oggi forse non sarebbe Van Gogh". Berruti mette in fila le tappe: Johannesburg, Pechino, la Corea, New York, dove presto sbarcherà la sua Giostra di Nina.

"Ma il Paese che mi ama di più, ricambiato, è il Giappone. Hanno una cultura del vuoto che noi abbiamo perso". Seduto su una panchina, fissa i bambini disegnati sulle tele. Pochi metri più in là c'è Don't let me be wrong, la grande scultura in cui si entra per ascoltare.

"Dovremmo vivere come quando eravamo piccoli. Quando pensavi: voglio diventare campione di golf, fare equitazione, ballare il tango. Poi cresci e smetti. Ma perché?

Se domani vuoi giocare a golf, esci di casa e fallo. Le probabilità che diventassi Tiger Woods erano bassissime anche allora". Il problema è che gli adulti si comportano come se fossero immortali.

"È il grande ricatto della società contemporanea: farti credere di avere tempo infinito per venderti cose". Tra gli incontri decisivi c'è quello con Lucio Dalla, che l'ha scelto per la copertina di Angoli nel cielo, l'ultimo album della sua vita.

"Era un mio collezionista, la persona più intelligente che io abbia mai conosciuto. Un genio emotivo. Le sue canzoni più grandi sembrano semplici ma hanno dentro una profondità incredibile". Una sensibilità che davanti allo tsunami dell'intelligenza artificiale rischia di andare persa.

"Come artista gli algoritmi non mi spaventano, voglio continuare a fare le cose con le mie mani. Io lavoro sull'imprecisione, sull'errore, sulla calligrafia del segno. Da fruitore mi terrorizza: ho ascoltato canzoni generate dall'AI più belle di quelle vere. E visto i trailer dei film: costano 500 mila dollari invece di 20 milioni.

Per il cinema d'azione sarà devastante. E siamo all'anno zero". Di sicuro, "non credo che tutto questo si possa fermare. Regolare internet è impossibile.

Sui social ci sono, anche se li uso pochissimo. Mi accorgo che, quando ci entro, mezz'ora sparisce nel nulla". Non ha mai pensato di andarsene dalle Langhe.

"Ho vissuto a New York, Tokyo, Parigi, Tel Aviv. Bellissimo. Ma ovunque mi svegli nel mondo, per un istante penso sempre di essere qui. Poi apro gli occhi e mi accorgo che non è vero".

Ad Alba, in piazza Michele Ferrero, c'è il suo timbro: una scultura in acciaio inox bronzato alta oltre 12 metri, dono della famiglia che ha cambiato il mondo del gusto. Ecco perché Valerio può permettersi di criticare le sue terre. Perché le ama, anche troppo.

"Sono una quercia con le radici piantate qui. E un vitello tonnato costa 14 euro, è ridicolo. È un cibo del popolo, un piatto povero". In quello che Bartolomeo Mascarello definiva territorio colpito da improvviso benessere, serve qualcuno che difenda il turista.

Il suo percorso artistico è un invito a riscoprire l'autenticità, a non lasciarsi sopraffare dalla velocità del mondo moderno. Berruti continua a lavorare con le mani, a cercare l'imperfezione che rende ogni opera unica. E mentre intorno a lui le Langhe si trasformano in un brand, lui rimane un punto di riferimento per chi cerca un'arte che parli di radici, di tempo e di sogni.

La sua giostra, simbolo di un'infanzia che non passa, gira ancora, portando con sé la memoria di un territorio che lotta per non perdere la sua anima. In un'epoca di intelligenza artificiale e realtà virtuale, la sua arte manuale è un atto di resistenza. Un messaggio che forse, come le sue sculture, resterà nel tempo





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