Valerio Giordani infortunio grave Trastevere Anzio fratture facciali

Valerio Giordani del Trastevere subisce un grave infortunio nella partita contro l'Anzio. Fratture facciali e ricovero al San Camillo. Condizione stabile.

Il difensore del Trastevere Calcio, Valerio Giordani, è stato vittima di un grave infortunio durante la partita interna contro l' Anzio, disputatasi nel weekend. L'evento drammatico si è verificato al quarantatreesimo minuto del primo tempo, quando Giordani, nato proprio ad Anzio, si è accasciato a terra dopo un violento scontro aereo con l'attaccante avversario Alessio Bartolotta. I due giocatori, che sono anche amici da anni, sono entrati in collisione in volo, portando Giordani a sbattere la testa violentemente sul terreno di gioco e a svenire immediatamente.

Intervento tempestivo del guardalinee medico

L'intervento decisivo per la sicurezza del calciatore è stato quello dell'assistente dell'arbitro, Roberto Cusimano, appartenente alla sezione di Palermo. Cusimano è di professione medico anestesista e ha prestato le prime cure immediate prima dell'arrivo dei sanitari del Servizio 118, che erano presenti in impianto con un'ambulanza a bordo. Grazie alla prontezza e alle competenze professionali di Cusimano, Giordani ha ripreso conoscenza gradualmente. La società ha rilasciato un comunicato ufficiale ringraziando pubblicamente l'arbitro per il suo contributo determinante nell'evitare conseguenze ancora più gravi.

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Ricovero e diagnosi delle fratture

Dopo essere stato stabilizzato sul campo, Giordani è stato trasferito d'urgenza presso l'Ospedale San Camillo per sottoporsi a ulteriori accertamenti medici. L'esame della Tomografia Assiale Computerizzata (Tac) ha dato risultati negativi per lesioni cerebrali gravi, ma le indagini hanno confermato la presenza di diverse fratture facciali. Valerio Giordani, che ha anche la professione di mental coach, si trova ora in una condizione stabile. La dirigenza del Trastevere Calcio ha espresso il proprio affetto e ha auspicato una pronta guarigione per il giocatore.

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Reazioni e contestualizzazione dell'evento

Poco dopo l'impatto, l'arbitro della partita ha chiesto ai due capitani delle squadre se intendessero interrompere la gara. Entrambi i leader hanno optato per il rinvio della partita, mostrando rispetto e solidarietà verso la situazione. L'accaduto ha provocato un forte shock tra tutti i compagni di squadra e gli avversari, rimasti con le mani tra i capelli per la gravità della situazione. Il momento di grande concitazione ha messo in luce non solo la fragilità dello sport, ma anche l'importanza cruciale della formazione medica sul campo e della presenza di professionisti sanitari tra gli ufficiali di gara.