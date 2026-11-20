Valerio Scanu perde 30 chili grazie alla danza e apre un salone a Roma. La vita del cantautore tra Sanremo 2010, laurea in legge e nuovo progetto a Hannabrà.

Valerio Scanu, il cantautore sardo nato a La Maddalena il 10 aprile 1990, ha recentemente sorpreso i propri follower e il grande pubblico con un'immagine radicalmente trasformata. Il 36enne artista ha reso pubblico un video girato all'interno del suo salone di bellezza, dove appare visibilmente dimagrito rispetto alle sue ultime apparizioni televisive. Le immagini, diffuse in rete e riprese da testate come Gossip.it, hanno immediatamente generato un ampio dibattito tra i fan riguardo al suo nuovo aspetto fisico.

Il metodo per perdere trenta chili

Il cambiamento fisico dell'ex vincitore del Festival di Sanremo non è dovuto a diete drastiche, ma a un percorso di vita consapevole e attivo. Scanu ha spiegato di aver perso circa trenta chili grazie alla costante pratica della danza agonistica. Questa disciplina sportiva, a cui l'artista si è dedicato con grande costanza, ha agito come motore principale del suo dimagrimento, rinnovando completamente la sua immagine pubblica in modo del tutto volontario.

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Dalla musica ai salon: Hannabrà The Hair Spa

Oltre alla trasformazione fisica, Valerio Scanu ha intrapreso un percorso professionale altrettanto significativo. Nel giugno 2024 ha inaugurato a Roma il suo salone, intitolato Hannabrà The Hair Spa, dove lavora direttamente come hair stylist professionista. Questa scelta di carriera, definita coraggiosa e controcorrente dal suo entourage, sembra aver regalato all'artista una nuova serenità personale, unita alla leggerezza fisica ottenuta tramite il movimento costante.

Un passato artistico ricco di successi

La carriera di Valerio Scanu è costellata di traguardi importanti che precedono il suo attuale ruolo di parrucchiere e stilista. Ha raggiunto la notorietà nel 2009 classificandosi secondo nella trasmissione Amici di Maria De Filippi, per poi imporsi l'anno successivo al Festival di Sanremo con la canzone Per tutte le volte che. Nei decenni successivi ha alternato l'attività discografica a partecipazioni in programmi televisivi di successo come L'Isola dei Famosi, Ballando con le Stelle, Tale e Quale Show e Ora o mai più, trasmesso su Rai 1 nel gennaio 2025.

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La passione per la legge e la reinvenzione

Parallelamente al suo successo nello spettacolo, Scanu ha dimostrato una forte inclinazione per gli studi accademici. Ha infatti conseguito una laurea in giurisprudenza e ha avviato la pratica legale, dimostrando una versatilità rara nell'industria dell'intrattenimento. Il passaggio definitivo verso il mondo della cura della persona e dello styling hair non ha rappresentato un abbandono della sua vocazione creativa, ma piuttosto un'evoluzione naturale delle sue competenze e dei suoi interessi personali.

Lo stile ironico e la nuova quotidianità

Nel video recente, Scanu si mostra con un fisico asciutto, indossa occhiali da vista e mantiene il suo abituale spirito ironico. Utilizzando spazzola e phon, si cimenta nella piega dei capelli di una cliente, giocando con i ciuffi biondi della donna sul viso con frasi come guarda come stai bene così. Questo siparietto spontaneo, accompagnato dalle risate dei presenti, conferma che nonostante il cambio di ruolo professionale, la leggerezza e l'umorismo dell'artista sardo restano inalterati.