Valerio Scanu smentisce voci su dimagrimento: "Sto bene, lavoro molto e studio". Replica a chi critica senza sapere, spiegando la sua nuova routine intensa.

Valerio Scanu ha deciso di rispondere direttamente alle speculazioni online che circolavano sui suoi social network, intervenendo personalmente per chiarire le sue attuali condizioni fisiche e smentire le voci riguardanti un presunto peggioramento della sua salute. L'artista sardo di 36 anni ha scelto la piattaforma Instagram per pubblicare una storia video il 22 novembre 2026, utilizzando lo spazio a sua disposizione per affrontare con fermezza le critiche non constructive e rassicurare i suoi follower più affezionati.

Replica diretta alle critiche sui social network

Il cantante ha voluto sgombrare il campo dalle illazioni nate dopo la diffusione di un video girato all'interno del suo salone di parrucchiere, dove appariva mentre utilizzava phon e spazzola. In questo clip, molti utenti avevano notato un evidente dimagrimento del volto di Valerio Scanu, alimentando discussioni accese e commenti preoccupati sulla sua dieta e sui suoi abitudini personali, creando un dibattito che l'artista ha deciso di interrompere definitivamente con un messaggio chiaro e personale.

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Dichiarazione sul lavoro intenso e studi universitari

Nella sua risposta, il musicista ha ammesso di essere dimagrito ulteriormente rispetto a tre anni fa, ma ha spiegato che questa trasformazione fisica è la conseguenza diretta di uno stile di vita estremamente attivo e impegnativo. Valerio Scanu ha rivelato di condurre una vita piena di cose belle e di dover gestire numerosi impegni professionali che gli richiedono un dispendio energetico elevato, portando il suo corpo a consumare parecchie calorie durante la giornata.

Attività fisica, musica e seconda laurea

L'artista ha dettagliato le sue recenti occupazioni, sottolineando come lavori intensamente in diversi settori, tra cui la musica e la televisione, oltre ad altre attività professionali che caratterizzano la sua carriera. Inoltre, ha rivelato di essere impegnato nello studio per conseguire una seconda laurea, un obiettivo accademico che richiede tempo e concentrazione, e ha aggiunto che dedica diverse ore alla danza e all'allenamento fisico, attività che contribuiscono significativamente al suo fabbisogno calorico e alla sua forma fisica attuale.

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Grazie ai fan e stoccata ai criticoni del web

Nella parte finale della sua storia su Instagram, Valerio Scanu ha rivolto un ringraziamento sincero ai fan che si preoccupano davvero per il suo benessere, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto. Allo stesso tempo, ha rivolto una netta stoccata a coloro che preferiscono fare illazioni e pronunciare sentenze morali sulla vita privata degli altri, ricordando che non ha l'obbligo di giustificarsi con "i soliti sfigati del web" e invitando chi critica a concentrarsi sulla propria vita invece di giudicare la sua senza conoscerla.

Impatto pubblico e fine delle speculazioni sanitarie

Questo intervento ha avuto l'effetto immediato di chiudere il ciclo di commenti negativi e speculazioni infondate che avevano caratterizzato le ultime settimane sui social media dedicati al cantante. La dichiarazione di Valerio Scanu ha posto definitivamente le basi per una comprensione più corretta del suo stile di vita, evidenziando come la sua apparente magrezza sia il risultato di disciplina, passione per il lavoro e studio, piuttosto che di problemi di salute o diuretiche restrittive non dichiarate.