L'esperto Fernando Vallespín analizza il crollo del consenso del PSOE. Secondo il politologo, gli equilibri elettorali sono definiti e il governo non riesce a risolvere la crisi abitativa.

Madrid, Spagna. L'autorevole politologo Fernando Vallespín , professore di Scienza politica presso l'Università Autonoma di Madrid ed ex presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha dichiarato che le prossime elezioni spagnole sono sostanzialmente già decise. Vallespín ritiene che gli equilibri di forza tra i principali blocchi politici si siano cristallizzati tre mesi fa, lasciando allo stesso tempo Pedro Sánchez poche reali possibilità di recuperare il terreno elettorale perduto.

Il politologo sottolinea che la campagna elettorale attuale non sarà più in grado di modificare significativamente le preferenze dei elettori verso i quattro principali candidati alla guida del governo. Tra questi figurano Pedro Sánchez per il Partito Socialista Operaio Spagnolo, Alberto Núñez Feijóo per il Partito Popolare, Ada Colau per Frente Amplio e Santiago Abascal per Vox. Secondo Vallespín, il dibattito televisivo di giovedì sera non ha ormai più il potere di alterare la rotta elettorale definita nel passato recente.

Also read Voto femminile in Spagna: il balzo di Vox e la crisi del Psoe

Equilibrio dei blocchi elettorali

Pedro Sánchez deve fare i conti con una realtà politica in cui il voto è ormai strutturato in due macro-blocchi ben definiti. Da un lato, vi è la coalizione di sinistra guidata dal premier uscente, che si affida al sostegno dei partiti nazionalisti per garantire i voti necessari all'investitura parlamentare. Dall'altro lato, si configura un'opposizione composta dal Partito Popolare e da Vox, che insieme raccolgono quasi il cinquanta percento dei consensi nazionali. Questa dualità rende estremamente difficile per qualsiasi singolo partito conquistare una maggioranza schiacciante senza l'alleanza strategica di altri attori politici.

Anche se Pedro Sánchez dovesse riuscire a vincere le elezioni ottenendo uno o due seggi in più rispetto al Partito Popolare, si tratterebbe pur sempre di un risultato considerato straordinario dal punto di vista matematico. Tuttavia, questo scarto minimo non impedirebbe all'altro blocco di conservare una solida maggioranza di seggi in Parlamento. Vallespín osserva che, seppur con un vantaggio minimo, il socialista potrebbe tentare una mossa politica audace post-elettorale. Dopo le consultazioni del Re con i leader dei partiti, Sánchez potrebbe chiedere al Partito Popolare di astenersi, al fine di costruire un cordone sanitario contro l'ascesa dell'estrema destra rappresentata da Vox.

Advertisement

Rottura del consenso socialista

La crisi di consenso del governo socialista nasce, secondo l'analisi di Vallespín, da un accordo percepito come contro natura con i nazionalisti baschi e catalani. In Spagna, il conflitto politico si articola lungo due linee principali: quella ideologica tra destra e sinistra e quella territoriale tra il nazionalismo spagnolo e i nazionalismi periferici. Mentre in passato gli accordi riguardavano partiti nazionalisti più moderati, oggi i leader catalani chiedono un'autonomia finanziaria simile a quella basca. Pedro Sánchez ha accolto queste richieste attraverso l'amnistia e concessioni economiche, alienando parte dell'elettorato di sinistra che lo accusa di cinismo e di essere disposto a negoziare persino l'unità dello Stato pur di mantenere il potere.

I sondaggi evidenziano un flusso consistente di elettori del Partito Socialista Operaio Spagnolo verso il Partito Popolare e Vox, segnando una frattura storica. Vallespín nota che molti spagnoli desidererebbero un'intesa tra i due partiti maggiori per escludere Vox, ma la presenza di Sánchez e Alberto Núñez Feijóo ai vertici rende tale scenario attualmente impossibile. La polarizzazione ha reso le alleanze tradizionali difficili e ha aumentato la frammentazione del voto, complicando la formazione di governi stabili e rappresentativi.

Impatto della crisi abitativa

Le organizzazioni per il diritto alla casa, come quelle guidate da Ada Colau , accusano il governo socialista di aver compiuto insufficienti passi in otto anni di mandato. La crisi abitativa in Spagna è un problema strutturale che colpisce principalmente le classi popolari, con famiglie che pagano cifre esorbitanti per spazi ridotti. La gentrificazione di quartieri come Lavapiés a Madrid e la pressione turistica sulle coste aggravano la situazione, rendendo l'accesso all'alloggio sempre più difficile per i lavoratori a basso reddito.

Vallespín spiega che il governo centrale ha affrontato la questione con altre priorità, tenendo conto della natura de facto federale del sistema spagnolo. Le competenze in materia di politiche abitative, istruzione e servizi sociali appartengono alle comunità autonome. Interventire efficacemente avrebbe richiesto complesse negoziazioni con le regioni, molte delle quali sono governate dal Partito Popolare. I partner di coalizione di Sánchez si sarebbero probabilmente opposti a tali misure, limitando l'efficacia delle azioni del governo centrale in un campo dove le normative sono rigide e dipendono fortemente dalle amministrazioni comunali.

Advertisement

Demografia e mercato immobiliare

La Spagna, proprio come l'Italia, dipende fortemente dall'immigrazione per bilanciare la propria struttura demografica. Gli immigrati sono fondamentali nei settori dell'assistenza agli anziani, della cura dei bambini e dell'edilizia. La crescita economica recente è stata sostenuta anche dall'arrivo di questi lavoratori, ma l'aumento della domanda di abitazioni ha contribuito alla crescita dei prezzi, specialmente nelle periferie delle grandi città. Il politico sottolinea che la crisi non colpisce chi dispone di risorse finanziarie, ma penalizza duramente chi non ha alcun margine di risparmio.

Le conseguenze della bolla immobiliare scoppiata nel 2008 continuano a pesare sul mercato. Molte imprese edili fallirono e numerosi progetti rimasero incompiuti, rallentando qualsiasi possibile intervento rapido da parte del governo. Se si chiede a Vallespín chi sia responsabile di questa situazione complessa, la risposta è netta: la responsabilità è condivisa da tutti gli attori coinvolti nel sistema politico ed economico spagnolo. Senza una riforma strutturale delle competenze regionali e un approccio più unitario alla politica abitativa, il divario sociale continuerà ad ampliarsi.