Valmontone, 28enne arrestato per maltrattamenti in famiglia: anni di terrore per i genitori

Un giovane di Valmontone è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Da anni minacciava e picchiava i genitori, costringendoli a vivere in un clima di paura. L'arresto è avvenuto dopo una denuncia e l'aggravamento della situazione con ulteriori minacce alla presenza dei carabinieri.

Un dramma familiare si è consumato a Valmontone , un comune della provincia sud di Roma, dove un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda, emersa grazie al coraggio dei genitori che hanno denunciato il figlio, racconta di anni di terrore e violenza subiti dai due coniugi, entrambi di 60 anni. L'incubo, iniziato almeno cinque anni fa, è culminato con l'arresto del giovane in flagranza differita, dopo che i carabinieri sono intervenuti a seguito di una denuncia-querela presentata dai genitori.

La situazione era precipitata a causa di una escalation di violenza, con minacce esplicite e aggressioni fisiche che hanno costretto i genitori a vivere in uno stato di costante paura e sopraffazione. Il figlio, secondo l'accusa, aveva instaurato un vero e proprio regime di terrore, caratterizzato da minacce quotidiane, tra cui frasi agghiaccianti come 'vi ammazzo tutti e due', accompagnate da spintoni, calci, pugni e dalla distruzione di oggetti all'interno dell'abitazione.

Questa condotta maltrattante aveva progressivamente isolato le vittime dal mondo esterno, spingendole a rinunciare a ogni contatto con amici e familiari per timore delle improvvise e imprevedibili reazioni del giovane, spesso aggravate dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. I genitori, con grande difficoltà, hanno trovato la forza di raccontare ai carabinieri gli ultimi due episodi di violenza fisica subiti. Il primo, avvenuto il 23 aprile 2026, ha visto il padre colpito con pugni ai fianchi e un calcio al petto.

Il secondo, appena cinque giorni dopo, ha coinvolto la madre, scaraventata con violenza contro il muro e colpita ripetutamente alla testa. Di fronte a questa situazione di pericolo imminente, i carabinieri di Valmontone hanno immediatamente attivato il Codice Rosso, richiedendo un provvedimento d'urgenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri. La magistratura ha risposto prontamente, emettendo un'ordinanza di allontanamento urgente dalla casa familiare nei confronti del giovane.

Tuttavia, è proprio durante l'esecuzione di questo provvedimento che il 28enne ha commesso un errore fatale, continuando a inviare messaggi minacciosi al padre alla presenza dei carabinieri, reiterando le condotte per cui era già destinatario della misura cautelare. Questo comportamento ha reso inevitabile il suo arresto in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia. Il giovane è stato trasferito nel carcere di Velletri, dove attende la convalida dell'arresto da parte del Giudice per le indagini preliminari.

La vicenda sottolinea l'importanza di denunciare situazioni di violenza domestica e la necessità di proteggere le vittime, offrendo loro supporto e assistenza legale e psicologica. Il coraggio dei genitori di Valmontone ha permesso di interrompere un ciclo di violenza e di garantire la loro sicurezza. L'intervento tempestivo dei carabinieri e della magistratura ha contribuito a tutelare i diritti delle vittime e a punire il responsabile.

Questa storia è un monito per tutti coloro che si trovano a vivere in situazioni di abuso e un invito a non rimanere in silenzio, ma a cercare aiuto e a denunciare i propri aggressori. La violenza domestica è un problema serio e diffuso, che colpisce persone di tutte le età e di ogni estrazione sociale. È fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema e promuovere una cultura del rispetto e della non violenza





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