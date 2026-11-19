Sotheby's batte record con Van Gogh venduto a 190,4 milioni di dollari. Superato il precedente primato, opera del 1890 finisce in collezione privata.

Il mondo delle aste ha registrato un nuovo storico primato grazie all'opera di Vincent Van Gogh intitolata "Châtaigniers en fleurs" (Castagni in fiore). Questa tela, realizzata dal maestro olandese nel 1890, è stata venduta per la considerevole cifra di 190,4 milioni di dollari, equivalenti a circa 173 milioni di euro, commissioni d'acquisto incluse a carico del compratore.

Record Sotheby supera precedenti valori asta

La casa d'aste Sotheby's ha stabilito un nuovo record assoluto per quanto riguarda le opere dello stesso Van Gogh, superando nettamente il precedente valore di 117,2 milioni di dollari fissato il 9 novembre 2022 da Christie's a New York con il dipinto "Verger avec cyprès" (Frutteto con cipressi).

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Questo nuovo primato rappresenta anche il secondo prezzo più alto mai raggiunto da un'opera d'arte nella lunga storia della casa d'asta. L'unico precedente più alto rimane quello ottenuto nel novembre 2025 per il "Ritratto di Elisabeth Lederer" di Gustav Klimt, che ha venduto per 236,4 milioni di dollari.

L'opera venduta fa parte della preziosa collezione Blaquier-Arrieta, assemblata a partire dagli anni Sessanta dai collezionisti argentini Carlos Pedro Blaquier e Nelly Arrieta de Blaquier. Si tratta di un patrimonio artistico di grande importanza che ha attraversato decenni prima di raggiungere il mercato globale.

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Contesto storico creazione quadro Van Gogh

Van Gogh ha completato questo capolavoro solo pochi giorni dopo il suo arrivo ad Auvers-sur-Oise. Questo piccolo villaggio, situato a nord-ovest di Parigi, è il luogo dove l'artista ha trascorso le ultime settimane della sua vita, segnate da intense ricerche creative.

Dopo un anno di ricovero nell'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy-de-Provence, Van Gogh trovò ad Auvers nuove idee e un inedito slancio creativo. In questo periodo, dedicò la sua attenzione particolare ai soggetti come giardini, campi coltivati e i suggestivi paesaggi della campagna francese.

Il quadro acquistato a New York è una delle otto diverse opere con paesaggi realizzati ad Auvers che sono ancora conservate in collezioni private. Questa rarità contribuisce significativamente al suo valore storico e commerciale nel mercato dell'arte contemporanea.

Impatto mercato collezionisti prossimi passi

L'acquisizione di quest'opera segna un momento significativo per i collezionisti privati che cercano di integrare capolavori irripetibili nelle proprie raccolte. Il trasferimento di proprietà segna la fine di un'era per la collezione Blaquier-Arrieta e l'inizio di un nuovo capitolo per il dipinto.

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Gli analisti del settore osservano come questa vendita confermi la forte resilienza del mercato dell'arte di alto livello. L'interesse per le opere dei grandi maestri continua a crescere, dimostrando che il valore artistico e storico rimane una leva potente per gli investitori globali.

Il precedente record per un'opera di Van Gogh era detenuto dal "Verger avec cyprès" di 117,2 milioni di dollari, che faceva parte della collezione di Paul G. Allen, informatico statunitense e cofondatore di Microsoft. Questa vendita recente supera di oltre 73 milioni di dollari quel precedente storico.

La notizia ha suscitato grande attenzione anche in ambiti culturali diversi dall'arte, come evidenziato dai commenti di Fabio Caressa. Caressa ha sottolineato che l'Italia è un Paese di vecchi, ma ha aggiunto che la gavetta è importante e ai giovani va data la possibilità di farla, un parallelismo curioso con l'aggiornamento del valore delle opere antiche.