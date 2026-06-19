Vance critica duramente Israele: 'Non attaccate l'unico alleato che vi resta'

Il vicepresidente Usa JD Vance ha rimproverato alcuni ministri israeliani per le critiche all'accordo con l'Iran, ricordando loro il sostegno militare americano.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha lanciato un monito durissimo contro alcuni membri del governo israeliano che hanno criticato l'accordo tra Stati Uniti e Iran e hanno attaccato personalmente Donald Trump .

Durante un intervento pubblico, Vance ha dichiarato che il suo messaggio per questi esponenti è duplice. In primo luogo, ha sottolineato che Donald Trump è l'unico capo di Stato al mondo a sostenere fermamente Israele e che, per di più, è il leader della superpotenza globale. Vance ha invitato i critici a riflettere: 'Forse non attaccherei l'unico alleato potente che mi è rimasto in tutto il mondo'.

In secondo luogo, ha ricordato che negli ultimi tre mesi i due terzi delle armi difensive utilizzate per proteggere Israele sono stati costruiti da mani americane e pagati dalle tasse dei contribuenti statunitensi. Il vicepresidente ha anche precisato che il primo ministro Benjamin Netanyahu non ha seguito la strada delle critiche, ma alcuni membri del suo gabinetto sì. Vance ha concluso con un avvertimento: 'Il problema per Israele non è Donald Trump.

Chiunque pensi che il problema più grande sia il presidente degli Stati Uniti deve svegliarsi e rendersi conto della realtà'. Le parole di Vance arrivano in un momento di tensioni diplomatiche tra Washington e Tel Aviv, dopo che l'amministrazione Trump ha siglato un accordo con l'Iran che molti in Israele considerano pericoloso per la sicurezza nazionale.

L'intesa prevede la revoca di alcune sanzioni in cambio di limitazioni al programma nucleare iraniano, ma i critici sostengono che non sia sufficiente a impedire a Teheran di ottenere armi atomiche. La reazione di Israele è stata di forte contrarietà, con alcuni ministri che hanno accusato Trump di tradire la tradizionale alleanza tra i due paesi.

In risposta, Vance ha adottato un tono fermo, ricordando a Israele che il sostegno americano non è scontato e che gli attacchi personali a Trump rischiano di minare un rapporto già complesso. L'intervento del vicepresidente ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato, i sostenitori di Trump hanno apprezzato la difesa dell'accordo con l'Iran; dall'altro, i falchi israeliani hanno ribadito le loro preoccupazioni, accusando l'amministrazione statunitense di sottovalutare la minaccia iraniana.

Nel frattempo, la situazione in Medio Oriente resta tesa, con l'Iran che continua a sviluppare il suo programma missilistico nonostante le sanzioni. Le parole di Vance rappresentano un chiaro segnale che gli Stati Uniti non tollereranno critiche pubbliche da parte degli alleati, soprattutto quando queste arrivano da paesi che beneficiano in modo significativo dell'assistenza militare americana. La comunità internazionale osserva con attenzione, mentre si moltiplicano gli appelli al dialogo tra le due nazioni.

La posizione di Trump, sostenuta da Vance, è che l'accordo con l'Iran sia la migliore opzione per garantire la stabilità regionale, ma Israele continua a chiedere garanzie più concrete. La vicenda mette in luce la fragilità dell'alleanza storico-strategica tra Stati Uniti e Israele, messa alla prova da divergenze sostanziali sulla politica estera. Resta da vedere se le parole del vicepresidente riusciranno a raffreddare gli animi o se invece accentueranno le frizioni tra i due paesi





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