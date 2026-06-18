Vance critica Israele: 'Trump è l'unico alleato, svegliatevi'

Il vicepresidente USA JD Vance attacca il governo israeliano per le critiche a Trump, definendolo l'unico alleato di Israele e accusando chi in Israele pensa che Trump sia il problema principale di non vedere la realtà. Vance annuncia anche probabili negoziati in Svizzera nel fine settimana.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance , ha espresso forti critiche nei confronti del governo israeliano, affermando che gli israeliani dovrebbero 'svegliarsi e annusare l'aria' che li circonda.

Vance ha sottolineato che il presidente Donald Trump è l'unico alleato di Israele e l'unico capo di Stato che nutre simpatia per la nazione ebraica. Ha rimproverato i membri del governo israeliano per il fatto che la maggior parte delle armi difensive dello Stato ebraico proviene da finanziamenti statunitensi, e ha dichiarato che il problema di Israele non è Trump, ma chi in Israele pensa che il presidente degli Stati Uniti sia il problema principale deve rendersi conto della realtà della situazione.

Riguardo a un memorandum o a negoziati tecnici, Vance ha detto che il piano è recarsi in Svizzera probabilmente nel corso del fine settimana, ma potrebbe cambiare perché non è facile per l'Iran lasciare il Paese. Stanno cercando di capire esattamente quando ciò avverrà.

Inoltre, si nota che Trump ha già trovato un colpevole della sua vittoria, e ci sono scommesse sul fatto che Pete Hegseth non sarà presente alle prossime riunioni della Nato, perché il presidente lo ha messo nel mirino. Il segretario alla Guerra intanto critica gli alleati europei, reclamando adeguati investimenti, mentre fonti atlantiche reagiscono definendo le sue affermazioni come 'un disco rotto'





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