Vance Critica la Guerra Iran e il Costo Elettorale per i Repubblicani

Il Vicepresidente JD Vance attribuisce la sconfitta elettorale ai repubblicani alla guerra in Iran, creando tensioni con Trump e il Pentagono.

Il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha preso pubblicamente le distanze dalla guerra condotta dal Presidente Donald Trump contro l'Iran durante una giornata di novembre, definendo il conflitto un errore strategico che ha gravemente danneggiato la posizione politica del Partito Repubblicano. Questa dichiarazione pubblica, avvenuta mercoledì quattro novembre, segna uno dei primi momenti di dissenso aperto all'interno dell'amministrazione riguardo alle operazioni militari in corso nel Medio Oriente.

Vance ha affermato esplicitamente che la ragione principale della perdita delle elezioni di midterm è stata la guerra stessa, sostenendo che non valeva la pena sacrificare il controllo del Senato per i successivi sei anni a causa di questa decisione geopolitica. Le sue parole, pubblicate sulla piattaforma X, hanno immediatamente sollevato interrogativi sulle future deliberazioni di Trump riguardo al possibile riavvio delle operazioni di combattimento su larga scala contro Teheran.

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Impatto Elettorale e Perdita del Congresso

I Democratici hanno assicurato il controllo sia del Senato che della Camera dei Rappresentanti martedì quattro novembre, ottenendo vittorie schiaccianti anche nei tradizionali bastioni repubblicani per la prima volta in generazioni. Gli elettori nelle aree conservatrici, che avevano contribuito a portare il presidente al suo secondo mandato solo due anni fa, si sono spostati drasticamente verso i Democratici spinti dalla profonda frustrazione per la guerra con l'Iran.

Oltre al conflitto militare, l'ansia per il elevato costo della vita e la rabbia per la gestione del paese da parte di Trump hanno giocato un ruolo determinante nel cambiamento di direzione degli elettori. Questa sconfitta elettorale rappresenta un colpo significativo per la maggioranza repubblicana, evidenziando come le scelte di politica estera abbiano avuto conseguenze dirette e misurabili sul consenso interno negli Stati Uniti.

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Tensioni nella Casa Bianca e Pentagono

La dichiarazione di Vance rischia di complicare ulteriormente le decisioni del Presidente Trump, che sta valutando se procedere con nuove fasi offensive contro l'Iran. Alcuni funzionari e membri dello staff della Casa Bianca hanno interpretato il post di Vance come una rottura nella politica estera rispetto al Presidente, riconoscendo pubblicamente che la guerra ha avuto conseguenze economiche domestiche negative.

Le osservazioni di Vance mettono sotto pressione anche i vertici del Pentagono, in particolare il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, descritto da Trump come un sostenitore precoce della guerra. Mentre Trump ha definito "buone" le osservazioni di Vance, affermando di capire come si senta, ha contemporaneamente difeso lo sforzo bellico ricordando che gli Stati Uniti hanno impedito all'Iran di ottenere un'arma nucleare.

Reazioni Internazionali e Prospettive Future

La reazione del parlamento iraniano è stata immediata e sarcastica, con il Portavoce Mohammad Baqer Qalibaf, che aveva partecipato ai colloqui di pace ad aprile, ha suggerito a Vance di convincere Trump a porre fine alla guerra invece di insistere. Qalibaf ha definito la situazione come quella di un giocatore perdente che non sa lasciare il tavolo, accusando l'America di oscillare su un dirupo pro-israeliano mentre il governo prepara la prossima fase del conflitto.

La guerra lanciata congiuntamente da Trump e Israele a febbraio era stata prevista come un conflitto breve che avrebbe portato alla caduta del governo iraniano, ma si è trasformata in una stallo efficace dopo il fallimento dell'accordo di cessate il fuoco di aprile. Da allora, l'Iran ha recuperato parte del suo arsenale sotterraneo e minacciato le navi nel Golfo Persico, alimentando preoccupazioni globali sull'approvvigionamento energetico.