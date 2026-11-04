Vance critica Trump e la guerra Iran: i democratici vincono il Congresso

Il vicepresidente JD Vance attribuisce alla guerra con l'Iran la sconfitta repubblicana. I democratici conquistano Senato e Camera, isolando Trump.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha rompendo la linea di unità governativa criticando apertamente la strategia militare del presidente Donald Trump contro l'Iran. Durante una conferenza stampa a Washington il mercoledì successivo alle elezioni, Vance ha dichiarato che il conflitto ha causato una significativa perdita politica per il Partito Repubblicano, consegnando il controllo del Congresso ai Democratici.

Vance collega guerra e sconfitta elettorale

Le dichiarazioni del vicepresidentale sono state rilasciate tramite un post su X, dove ha messo in discussione il valore strategico delle operazioni militari in corso. Vance ha affermato esplicitamente che perdere il Senato per i prossimi sei anni non è stato un prezzo accettabile per sostenere la guerra. Questa presa di posizione pubblica rappresenta un segnale chiaro di dissenso interno all'amministrazione Trump, complicando ulteriormente le decisioni strategiche ancora in fase di valutazione da parte della Casa Bianca.

Also read Midterm USA 2024: Trump, sondaggi e rischio perdita Congresso

Impeachment per Hegseth e instabilità Pentagono

La critica di Vance colpisce direttamente anche gli alti funzionari del Dipartimento della Difesa, in particolare il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. Hegseth è già oggetto di forte opposizione nel Congresso, dove diversi legislatori stanno preparando mozioni per avviare una procedura di impeachment contro di lui. L'impopolarità del segretario si è intensificata a causa delle conseguenze geopolitiche ed economiche del conflitto, creando un clima di tensione istituzionale senza precedenti nel governo attuale.

Vittoria storica dei Democratici al Congresso

Il contesto elettorale che ha portato a queste dichiarazioni vede i Democratici ottenere un successo schiacciante martedì scorso, assicurandosi il controllo sia del Senato che della Camera dei Rappresentanti. Per la prima volta in generazioni, i Democratici hanno vinto seggi fondamentali nelle roccaforti repubblicane tradizionali. Gli elettori delle aree conservatrici, che avevano sostenuto Trump due anni fa, hanno cambiato radicalmente orientamento politico in questa tornata elettorale.

Advertisement

Fattori economici e frustrazione popolare

La svolta elettorale è stata guidata principalmente dalla frustrazione profonda della popolazione riguardo alla guerra con l'Iran e dall'ansia per l'aumento del costo della vita. I cittadini hanno espresso rabbia verso la gestione economica e sociale del paese da parte di Donald Trump. Questi fattori combinati hanno creato un'ondata di malcontento che ha superato le barriere partitiche tradizionali, permettendo ai Democratici di recuperare terreno in zone precedentemente considerate sicure per i Repubblicani.

Reazioni contrastanti tra Trump e Vance

Mentre Vance cerca di minimizzare le differenze con il presidente, affermando che Trump avrebbe riconosciuto il legame tra la guerra e le perdite elettorali, le reazioni ufficiali sono diverse. Le dichiarazioni di Trump sono risultate molto più misurate, indicando che il conflitto con l'Iran è solo uno dei molteplici motivi della sconfitta repubblicana. Questa discrepanza nelle narrazioni pubbliche suggerisce una frattura strategica interna che potrebbe influenzare le prossime mosse politiche dell'esecutivo americano.