JD Vance e Donald Trump affrontano le tensioni sulla guerra in Iran, le sconfitte elettorali e i piani per il futuro della politica estera americana nel 2027.

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca il 20 novembre 2026, a Washington, DC, durante la quale ha evitato con cura di confermare se avrebbe autorizzato nuovamente attacchi militari contro l' Iran. Questa dichiarazione è arrivata in un momento di forte tensione politica interna, mentre l'amministrazione cerca di gestire le conseguenze delle perdite elettorali dei Repubblicani nelle midterms e le implicazioni del conflitto in corso nel Medio Oriente. Vance ha sottolineato che la decisione di effettuare i attacchi di febbraio è stata esclusiva del presidente Donald Trump, definendo il suo ruolo come quello di supportare incondizionatamente il capo dell'Esecutivo americano.

La dichiarazione sul supporto al Presidente Trump

Vance ha chiarito che il suo dovere primario consiste nel sostenere le decisioni del presidente degli Stati Uniti, evitando così di cadere nella trappola delle richieste di Trump di ammettere che gli attacchi sarebbero stati necessari anche da parte sua. Durante l'intervento, il vicepresidente ha ribadito che la responsabilità finale ricade sempre sul Capo di Stato, mantenendo una linea di coerenza istituzionale che però nasconde profonde divergenze strategiche. La risposta di Vance ha evidenziato come lui stia cercando di bilanciare il suo ruolo di vicepresidente con le sue personali convinzioni politiche, senza rompere apertamente con la linea ufficiale dell'amministrazione in questo frangente delicato.

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Elezioni Midterm e il costo politico del conflitto

Una delle questioni più scottanti emerse durante la conferenza è stata l'impatto del conflitto iraniano sulle recenti elezioni di metà mandato. JD Vance ha attribuito esplicitamente le storiche sconfitte dei Repubblicani alla guerra, definendola il fattore principale della perdita del Senato. Nelle sue dichiarazioni pubbliche, Vance ha scritto che la ragione della sconfitta è stata la guerra, citando anche le stesse parole del presidente Trump che aveva ammesso il problema la notte precedente. Questa presa di posizione è stata interpretata da molti osservatori come un netto distacco dalla posizione dura di Trump, specialmente vista l'eventuale aspirazione di Vance a una candidatura presidenziale nel 2028.

La reazione di Donald Trump sulle necessarie misure

Il presidente Donald Trump ha risposto alle dichiarazioni di Vance esprimendo disappunto per la mancanza di un elemento cruciale nel ragionamento del vicepresidente: l'ammissione che gli attacchi fossero necessari. Trump ha dichiarato che, pur rispettando le opinioni dei suoi collaboratori, egli ritiene che gli iraniani siano irrazionali e che le azioni intraprese fossero giustificate. Il leader americano ha sottolineato di conoscere bene la controparte iraniana e ha ribadito la sua determinazione a non esitare nel prendere decisioni difficili per proteggere gli interessi nazionali, distinguendo chiaramente la sua visione da quella più cauta di Vance.

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Nuovi tentativi diplomatici e la fine delle trattative

Nonostante le posizioni apparentemente contrapposte, JD Vance ha continuato a svolgere un ruolo attivo nella gestione della crisi, agendo come principale emissario per i negoziati di pace. Durante l'estate, Vance ha mediato una tregua provvisoria che però è rapidamente crollata, portando a nuovi tentativi di dialogo attraverso corrispondenze personali inviate ai vertici hardline di Teheran. Tuttavia, Trump ha annullato questi impegni poco dopo la pubblicazione dell'analisi di Vance, ordinando al vicepresidente di concentrarsi esclusivamente sulle politiche interne. Il presidente ha dichiarato sui social media che non era più necessario un accordo con l'Iran, chiudendo di fatto la porta alla diplomazia in quel frangente.

Il viaggio in Asia e le relazioni con Cina e Russia

La conferenza stampa è avvenuta nel contesto del ritorno di Trump da un viaggio diplomatico di quattro giorni in Asia, culminato con un incontro trilaterale senza precedenti con il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. Questo evento ha suscitato critiche per i saluti caldi scambiati con i leader di nazioni considerate avversarie, con Trump che ha definito Putin un amico e abbracciato Xi Jinping. Vance, rimasto a Washington, ha definito la sua permanenza negli Stati Uniti come simile alla trama del film "Home Alone", sottolineando come la diplomazia possa funzionare se data reale possibilità di successo, mantenendo però una distanza strategica dalle azioni dirette all'estero.