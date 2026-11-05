Vance vs Rubio: La Guerra Per La Successione Di Trump Nel 2028

Dopo le Midterm, JD Vance e Marco Rubio guidano fazioni opposte per succedere a Donald Trump. Analisi delle divergenze geopolitiche e delle strategie per le elezioni 2028.

Dopo il pesante scacco elettorale delle elezioni intermedie negli Stati Uniti, il Partito Repubblicano si trova costretto ad avviare una complessa corsa alla successione di Donald Trump. Al centro del contenzioso interno si contendono due figure chiave: il vicepresidente JD Vance, che cerca di consolidare il suo potere, e Marco Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale che punta alla nomination presidenziale del 2028.

Lo Scacco Alle Midterm E Il Contesto Politico

La disfatta subita dal movimento Make America Great Again (MAGA) durante le elezioni intermedie ha trasformato un'eventualità in una necessità urgente. I democratici hanno conquistato il controllo sia della Camera dei Rappresentanti sia del Senato, strappando sette seggi senatoriali, incluso quello fondamentale nel Texas. Questa vittoria ha obbligato la dirigenza repubblicana a cercare nuove alternative all'interno dei conservatori tradizionali per evitare di perdere la Casa Bianca nel futuro.

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La sconfitta è stata particolarmente dolorosa nell'Ohio, lo Stato di JD Vance. Il senatore repubblicano Jon Husted è stato sconfitto da Sherrod Brown, mentre Amy Acton ha battuto Vivek Ramaswamy, figura sostenuta dallo stesso vicepresidente fino all'ultimo momento. Al contrario, la Florida di Marco Rubio ha retto, seppur di misura, segnando una netta differenza territoriale nello scenario politico.

Divergenze Geopolitiche Su Iran E Israele

Le fratture tra i due potenziali successori di Trump emergono chiaramente nelle loro posizioni sulla politica estera. JD Vance ha identificato la guerra come la principale causa della sconfitta elettorale, citando tre delle quattro ragioni legate alla politica del presidente, che includono le scelte sostenute da Rubio. Questa posizione isolazionista contrasta con l'approccio reaganiano di Rubio, che punta sulla difesa del mondo libero e sul supporto incondizionato agli alleati.

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Le tensioni sono emerse già prima del 28 febbraio, quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran. Vance era inizialmente contrario all'operazione ma ha poi difeso l'intervento in pubblico. A giugno, un'intesa preliminare tra Washington e Teheran ha valso a Vance il sarcasmo di Lindsey Graham, che lo ha definito l'architetto di un accordo controverso. Recentemente, Vance ha scritto al segretario del Consiglio supremo di sicurezza iraniano, Mohsen Rezaei, per proporre un incontro diretto.

Sul fronte israeliano, le differenze sono altrettanto marcate. Vance ha criticato le operazioni militari in Libano, sostenendo che complicano il dialogo con Teheran. Al contrario, Rubio ha fortemente sostenuto l'alleato israeliano, guidando i negoziati tra Beirut e Gerusalemme. Questa divergenza riflette una frattura ideologica più ampia: mentre Rubio segue la linea tradizionale, Vance rappresenta la New Right, che vuole conservare la base nazionalista e rivedere gli impegni verso gli alleati internazionali.

Fazioni In Conflitto: MAGA Contro I Conservatori Tradizionali

JD Vance è considerato l'erede del populismo e della New Right, circondato da figure come Donald Trump Jr., Tucker Carlson, dichiaratamente ostile a Israele, e Steve Bannon, capofila dei MAGA contrari alle guerre. Questa fazione vuole mantenere salda la base nazionalista e rivedere profondamente gli impegni internazionali. In contrapposizione, attorno a Marco Rubio gravitano i conservatori tradizionali, tra cui l'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley.

Nikki Haley ha attribuito il tracollo elettorale all'aver dimenticato l'identità del partito. Anche figure come Newt Gingrich, ex Speaker della Camera, indicano Rubio come il punto di riferimento. Dai senatori Ted Cruz e Tom Cotton ai governatori Ron DeSantis e Glenn Youngkin, molti guardano a Rubio. Trey Gowdy, volto di Fox News, lo definisce l'unico vincitore repubblicano delle Midterm, sottolineando la sua capacità di resistere alla marea democratica.

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Reazioni Dell'Amministrazione E Prossimi Passi

La Casa Bianca ha reagito alle voci di dimissioni definendole teorie del complotto, mentre il Dipartimento di Stato ha parlato di notizie false costruite su fonti anonime. Nonostante queste smentite, a Washington le voci vengono prese molto sul serio. Una fonte vicina a Rubio lo descrive come il candidato di punta in questo momento, mentre altre prevedono una fuga di quattro o cinque membri dall'amministrazione per non restare coinvolti quando il Congresso democratico inizierà la sua battaglia il 3 gennaio.

Donald Trump ha confermato la sua fiducia a Rubio, pur ammettendo parzialmente la validità delle critiche di Vance, attribuendo parte della responsabilità ai prezzi della benzina e ribadendo che rifarebbe tutto. Tuttavia, pochi giorni prima del voto, Trump aveva dichiarato di non aver ancora parlato del 2028 con Vance, lasciando intendere che la partita per la successione era già aperta. La scelta finale ricadrà su chi saprà meglio navigare le acque politiche divise del Partito Repubblicano.

Gli esperti politici sono divisi sul futuro. Per Marc Hetherington dell'Università del North Carolina, candidare Vance rischia di ripetere gli errori del 2026. Karen Beckwith della Case Western Reserve ritiene la sua carriera finita, mentre Douglas Kriner di Cornell sottolinea la forza della base MAGA. Henry Brady di Berkeley vede il vantaggio di Rubio, e Andrew Payne di Chatham House nota che la scelta di Trump determinerà se rianimare il movimento MAGA o allargare la coalizione ai conservatori delusi.