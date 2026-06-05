Vanessa Gravina: La bellezza come prigione e le anticipazioni su Il Paradiso delle Signore

Vanessa Gravina parla del suo rapporto con la bellezza, del successo de Il Paradiso delle Signore, del ricordo di Pietro Genuardi e anticipa le nuove sfide di Adelaide di Sant'Erasmo.

Vanessa Gravina , icona del piccolo e grande schermo, si racconta in un'intervista a tutto tondo. Dall'esperienza sul set della serie Il ricatto della bellezza, in cui ha recitato tra le meraviglie di Villa Borghese, la Farnesina e l'ambasciata italiana ad Atene, al successo de Il Paradiso delle Signore.

L'attrice riflette sul rapporto con il tempo che passa, la bellezza come prigione e il ricordo dell'amico e collega Pietro Genuardi. Con uno sguardo lucido e profondo, Gravina attraversa arte, diplomazia e potere, tra Roma e Atene, regalando anche qualche anticipazione sulla nuova stagione della soap che l'ha resa celebre. Parlare con Vanessa Gravina significa entrare in un mondo fatto di passione, disciplina e una certa malinconia.

La bellezza, tema centrale della sua carriera, viene descritta come un dono che può trasformarsi in gabbia. Ho iniziato a lavorare da bambina e il mio aspetto è sempre stato una parte importante del mio percorso. Poi arriva il tempo, arrivano le rughe, i capelli bianchi, e bisogna farci i conti. Però ho imparato che non bisogna confondere la bellezza con l'amore.

Con l'età, l'attrice ha scelto di rallentare: Sì, sto provando a farlo. Sono sempre stata molto sugli altri, sulle responsabilità, sulle circostanze, sulla performance. Da un po' sto cercando di girare il timone verso Vanessa. Per noi donne è una sfida.

Il teatro, più della televisione, le regala quella libertà quasi tribale che cerca. Paradossalmente mi sento più a mio agio davanti a seicento persone che davanti a una macchina da presa. Il teatro dà una libertà enorme, quasi tribale. Davanti alla telecamera, invece, devi rispettare movimenti, luci, fuoco, estetica.

È molto meno romantico di quanto sembri. Ma è sul set de Il Paradiso delle Signore che Vanessa ha trovato uno dei personaggi più amati dal pubblico: Adelaide di Sant'Erasmo, una figura spiazzante, ironica, modernissima nonostante appartenga a un'altra epoca. È una donna sanguigna, trattenuta spesso dal suo rango, ed è una contraddizione meravigliosa da portare in scena. Le dedico molto tempo, soprattutto nello studio, perché richiede grande precisione.

Poi c'è il dolore per la perdita di Pietro Genuardi, attore di rara brillantezza e simpatia. Ci manca moltissimo. Vedo sua moglie Linda, siamo molto vicini alla famiglia. Pietro era un uomo di rara brillantezza, simpatia e capacità di vivere.

Un attore di grande talento, con una verità unica. Abbiamo perso un membro dell'equipaggio speciale, oltre che una persona davvero unica. E per la prossima stagione de Il Paradiso delle Signore, Gravina anticipa che Adelaide vivrà una vicenda molto toccante legata a sua figlia. Ci saranno dinamiche che toccheranno la sua famiglia in modo serio.

Questa volta dovrà giocare una grande partita non solo come donna, ma come madre e come capofamiglia. Vedremo una sfumatura nuova e molto umana della nostra Queen. Un personaggio che ha imparato ad amare, e dal quale ha ricevuto altrettanto: Adelaide mi ha insegnato molto. Ha un coraggio e un sarcasmo tagliente che sono meravigliosi.

Dice cose forti, dirette, e da lei imparo più di quanto lei prenda da me. Il successo della serie, che vanta medie del 19% e picchi del 22% nel pomeriggio, è per l'attrice il frutto di una ricetta vincente: racconta un'Italia di valori, un'Italia bella, forte, legata alla famiglia, al lavoro, alla nostra identità. Racconta un'epoca che ha fatto grande il Paese e crea anche un effetto nostalgia in chi quegli anni li ha vissuti.

Ma allo stesso tempo riesce a essere attuale. E poi i risultati parlano chiaro. In quella fascia oraria Mediaset ha investito capitali importanti in serialità straniere e la concorrenza è forte, ma Il Paradiso delle Signore continua a ottenere numeri straordinari. C'è una qualità altissima: costumi, scenografie, scrittura, interpreti.

È una serie che viene esportata nel mondo e che racconta una grande Italia. E il pubblico è trasversale: non solo le signore a casa, ma anche giovani, professionisti, uomini, persone che magari non ti aspetteresti. Questo mi riempie d'orgoglio. Infine, un bilancio personale: Sto raccogliendo i frutti di quello che ho seminato, soprattutto sul piano umano.

Sono grata, ma anche un po' stanca. Lavoro tantissimo: televisione, teatro, concerti, progetti musicali. Quest'anno la mia missione è limare, rallentare, ascoltare il corpo che mi sta chiedendo delle pause. Per amore verso me stessa devo imparare a mettere in agenda anche gli stop.

Un messaggio di saggezza e consapevolezza, che chiude un'intervista ricca di sfumature





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