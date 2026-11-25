L'attrice Vanessa Incontrada festeggia il suo quarantottesimo compleanno. Un tributo d'amore da Rossano Laurini e la riflessione sincera di Vane sul tempo e sulla crescita personale.

Vanessa Incontrada festeggia il suo quarantottesimo compleanno con un messaggio profondo e sincero dedicato al passaggio del tempo e alla ricerca continua della bellezza nella vita quotidiana. L'attrice e conduttrice ha utilizzato i social network per riflettere sulla propria evoluzione personale, scrivendo: "Il tempo passa, io cresco, cambio e continuo a cercare la bellezza in ogni piccolo istante. Auguri Vane". Questo tributo alla propria identità segna un momento di introspezione in una giornata dedicata alla celebrazione personale.

Rossano Laurini rende omaggio alla moglie Vane

Il marito Rossano Laurini ha celebrato l'evento con una dedica affettuosa e un video condiviso sui social. Nel clip, Vanessa è immortalata mentre accarezza e coccola il loro cane in braccio, un'immagine che trasmette serenità e calore familiare. Laurini ha accompagnato il video con le parole: "Con tutto questo amore. Tantissimi auguri solo per te". Questa scelta di immagine rappresenta il suo modo di celebrare la moglie come la figura più dolce e amorevole della sua vita, sottolineando il legame esclusivo e profondo che li unisce quotidianamente.

Also read Vanessa Gravina: «Vado oltre le etichette, ho lavorato con Strehler e Jerry Cala. La soap? Non smetto, la gente mi ferma per strada»

La storia d'amore tra Vanessa e Rossano Laurini

Il percorso sentimentale che lega Vanessa Incontrada a Rossano Laurini è lungo e ricco di tappe significative. La coppia è unita da una storia che ha avuto inizio nel 2007, un anno fondamentale che ha gettato le basi per un'unione solida. Nel 2008, il legame si è rafforzato con l'arrivo del figlio Isal, evento che ha completato il nucleo familiare. Dopo diciannove anni di storia condivisa, nel settembre del 2026 i due hanno ufficializzato il proprio impegno sposandosi.

Le nozze in Toscana e le celebrazioni VIP

Il matrimonio tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si è svolto in Toscana, location prestigiosa che ha fatto da sfondo a una cerimonia celebrata con eleganza e gioia. L'attrice aveva condiviso in seguito su Instagram alcune delle foto più belle della giornata, mostrando l'abito bianco nuziale e l'atmosfera festosa. L'evento ha visto la presenza di numerosi ospiti VIP e amici stretti, tra cui figure note come Giorgio Panariello, Claudio Bisio e Gigi D'Alessio, rendendo la celebrazione un momento di grande condivisione e felicità sociale.

Advertisement

Superare le difficoltà e ritrovare l'amore

La relazione tra i due non è stata esente da ostacoli, come la stessa Vanessa Incontrada ha rivelato in un'intervista al programma Verissimo. Ha ammesso di aver vissuto due anni di separazione difficili, definendoli tuttavia un passaggio necessario: "Forse ci dovevano essere. Non è detto che ci sia un ritorno dopo una separazione, però per noi penso che ci doveva essere quel momento per ritrovarci e per rinnamorarci". Questa confessione ha messo in luce la resilienza del loro legame.

Il rinnovato rapporto coniugale attuale

Oggi, Vanessa Incontrada descrive il rapporto con Rossano Laurini come rinnovato e più forte rispetto al passato. Ha dichiarato: "Oggi abbiamo un rapporto che forse avevamo perso da anni. La cosa più bella è che ci siamo rinnamorati in una maniera fortissima, cosa non scontata". Laurini è descritto dall'attrice come il suo migliore amico, il suo amante e il suo pilastro fondamentale. Ringrazia il marito per l'amore ricevuto e continua a ricevere, chiudendo con gratitudine il ciclo di riflessioni sul proprio percorso di vita e di coppia.