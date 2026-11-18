Recensione di Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Vanessa Scalera interpreta Angela, una madre complessa. Uscita al cinema dal 19 novembre.

Il nuovo film di Edoardo De Angelis, intitolato Il fuoco che ti porti dentro, è tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Franchini e racconta una Vigilia di Natale caratterizzata da liti, rancori e segreti di famiglia. La narrazione si svolge nella casa di Milano della famiglia Izzo, dove l'arrivo della matriarca Angela, interpretata da Vanessa Scalera, sconvge gli equilibri domestici. Una donna irresistibile, ostile e travolgente che raggiunge il figlio Antonio, messo in scena da Lino Musella, per passare le festività con lui e le sue sorelle, scatenando un conflitto emotivo senza precedenti.

Il meccanismo narrativo del film

La sceneggiatura, firmata dallo stesso regista insieme a Francesco Piccolo e Ilaria Macchia, trasforma il salone di casa in un campo di battaglia tra madre, figli, nuora e nipoti. In questo spazio chiuso affiorano anni di risentimenti, non detti e incomprensioni che definiscono le relazioni interpersonali dei personaggi. La resa dei conti tra Angela e Antonio è descritta come tenera quanto feroce, un confronto che richiama lo stile drammaturgico di Eduardo De Filippo. De Angelis afferma che l'opera attinge alla compresenza dello stesso luogo, pur adattandolo al medium cinematografico e al contesto moderno del mondo.

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Le dichiarazioni di Vanessa Scalera

Vanessa Scalera definisce la sua interpretazione un'esperienza liberatoria, ammettendo che il ruolo le ha permesso di esplorare la parte più viscerale e volgare della sua personalità. Descrive il personaggio di Angela come una figura affascinante, non solo una madre terribile, ma una donna con cui le piacerebbe passare del tempo per osservare fino a che punto un essere umano può spingersi. L'attrice spiega che essere disgustosa, maleducata e sfacciata le ha offerto una forma di catarsi artistica, approfondendo la complessità psicologica del ruolo.

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Il contesto culturale e le aspettative

Il cast di grandi attori, capitanato da Scalera, contribuisce a dare vita alle parole e alle dinamiche familiari descritte nel testo originale. L'interpretazione dell'attrice è attesa con grande aspettativa, con le speranze di essere sommersa di premi dopo la mancata assegnazione della Coppa Volpi a Venezia. De Angelis si definisce un drammaturgo nel suo codice genetico, spiegando che l'influenza di Eduardo De Filippo nel plasmare lo sguardo sul mondo e sulle relazioni resta impressa nel suo metodo di lavoro. Egli precisa di non aver portato al cinema un'esperienza teatrale diretta, ma di averne assimilato la struttura narrativa.

Uscita nelle sale e impatto

Il film è in uscita nelle sale cinematografiche dal 19 novembre, proponendo un'esplosione di emozioni contrastanti che catturano, divertono e commuovono il pubblico dalla prima all'ultima scena. La vicenda si concentra sulle dinamiche familiari italiane, esplorando temi universali di conflitto e redenzione all'interno di un contesto domestico specifico. La presenza di Lino Musella accanto a Vanessa Scalera aggiunge profondità al duello emotivo che costituisce il cuore pulsante della pellicola.